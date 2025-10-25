Logo

Српска пјевачица упоредила себе са холивудском звијездом

25.10.2025

11:28

Коментари:

0
Српска пјевачица упоредила себе са холивудском звијездом
Фото: Youtube screenshot/Senorita Music

Пјевачица Милица Павловић одржала је конференцију за медије поводом предстојећег концерта "Краљица југа 2" у Нишу, који ће се одржати 26. децембра у хали Чаир.

Након што се осврнула на свој недавни боравак на Балију, гд‌је се, како је рекла, вратила себи и гд‌је је присуствовала ритуалу "чишћења карме", Милица Павловић је за Курир говорила о спектаклу који припрема, али и о свим актуелностима из свог живота.

С обзиром на то да у најави за концерт опет има кратку косу, тј. перику, многи су на друштвеним мрежама примијетили да с том фризуром личи на Цецу Ражнатовић с почетка каријере, али и на Нину Бадрић.

"Ако на мрежама коментаришу да личим на њих двије, онда је то за мене комплимент. Оне су двије прелијепе жене. Кад сам погледала себе у огледалу, рекла сам у шали: 'Стигла Хале Бери из Буниброда.' Нашла сам добро поређење. Трудим се да будем иновативна и никад досадна. Волим да сам аутентична и да не личим на друге", рекла је Милица, а преноси "ЦДМ".

Подијели:

Тагови:

Milica Pavlović

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Северина усијала Инстаграм новим сликама

Сцена

Северина усијала Инстаграм новим сликама

6 ч

0
Здравко Чолић открио да ли прижељкује унучиће

Сцена

Здравко Чолић открио да ли прижељкује унучиће

18 ч

0
Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

Сцена

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

22 ч

0
Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

Сцена

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

59

Трамп припрема додатне санкције Русији

15

53

Преминуо познати глумац

15

44

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

15

32

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

15

17

Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner