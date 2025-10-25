Српска пјевачица упоредила себе са холивудском звијездом

25.10.2025
Пјевачица Милица Павловић одржала је конференцију за медије поводом предстојећег концерта "Краљица југа 2" у Нишу, који ће се одржати 26. децембра у хали Чаир.
Након што се осврнула на свој недавни боравак на Балију, гдје се, како је рекла, вратила себи и гдје је присуствовала ритуалу "чишћења карме", Милица Павловић је за Курир говорила о спектаклу који припрема, али и о свим актуелностима из свог живота.
С обзиром на то да у најави за концерт опет има кратку косу, тј. перику, многи су на друштвеним мрежама примијетили да с том фризуром личи на Цецу Ражнатовић с почетка каријере, али и на Нину Бадрић.
"Ако на мрежама коментаришу да личим на њих двије, онда је то за мене комплимент. Оне су двије прелијепе жене. Кад сам погледала себе у огледалу, рекла сам у шали: 'Стигла Хале Бери из Буниброда.' Нашла сам добро поређење. Трудим се да будем иновативна и никад досадна. Волим да сам аутентична и да не личим на друге", рекла је Милица, а преноси "ЦДМ".
