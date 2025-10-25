Logo

Северина усијала Инстаграм новим сликама

25.10.2025

09:20

Коментари:

0
Северина усијала Инстаграм новим сликама

Северина је поновно одушевила модне обожаватеље својим беспријекорним стилом.

Пјевачица је уочи вечерашњег концерта у Сплиту објавила низ фотографија на којима позира у лежерном, али врло чик издању.

Од‌јевена у бијели топ и шортс с чипком који су истакли њене невјероватно витке ноге, Северина је изглед заокружила дугачким беж балонером, елегантним салонкама боје вина и торбом у неутралној нијанси.

Велике сунчане наочаре дале су цијелом изгледу дозу гламура, а њен самоувјерен ход улицама града поновно је показао зашто је једна од највећих модних икона музичке сцене.

У опису објаве Северина је открила и колико јој значи вечерашњи наступ у родном Сплиту, уз стихове који одишу емоцијом и захвалношћу:

"Вид‌јела сам свјетла града, добро и зло

Сви су као пријатељи, ал’ хвала им за то

Ја сам нека друга врста, ја бих искрено

У мени је срце остало…

Хвала, граде мој, што си ме обликовао. Вечерас пјевам теби..."

Подијели:

Тагови:

Северина

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Здравко Чолић открио да ли прижељкује унучиће

Сцена

Здравко Чолић открио да ли прижељкује унучиће

13 ч

0
Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

Сцена

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

17 ч

0
Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

Сцена

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

21 ч

0
Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме

Сцена

Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

57

Како се на природан начин ријешити смрдибуба

10

54

Додик: Још једна лијепа вијест за данас

10

45

Шта је јапанска техника испијања воде?

10

36

Трамп: Волио бих да нам Кина помогне

10

28

Почео НБА шоу: Србин се умало потукао усред утакмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner