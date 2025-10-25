Северина усијала Инстаграм новим сликама

25.10.2025
09:20
Коментари:0
Северина је поновно одушевила модне обожаватеље својим беспријекорним стилом.
Пјевачица је уочи вечерашњег концерта у Сплиту објавила низ фотографија на којима позира у лежерном, али врло чик издању.
Одјевена у бијели топ и шортс с чипком који су истакли њене невјероватно витке ноге, Северина је изглед заокружила дугачким беж балонером, елегантним салонкама боје вина и торбом у неутралној нијанси.
Велике сунчане наочаре дале су цијелом изгледу дозу гламура, а њен самоувјерен ход улицама града поновно је показао зашто је једна од највећих модних икона музичке сцене.
У опису објаве Северина је открила и колико јој значи вечерашњи наступ у родном Сплиту, уз стихове који одишу емоцијом и захвалношћу:
"Видјела сам свјетла града, добро и зло
Сви су као пријатељи, ал’ хвала им за то
Ја сам нека друга врста, ја бих искрено
У мени је срце остало…
Хвала, граде мој, што си ме обликовао. Вечерас пјевам теби..."
