Зашто је Богдан Богдановић поново на клупи?

25.10.2025
14:41
Коментари:0
Кошаркаш Богдан Богдановић није ушао у игру ни у другој утакмици Лос Анђелес Клиперса, што је све изненадило.
Иначе, капитен Србије је и другу утакмицу од старта нове сезоне провео на клупи, али су овог пута Клиперси успели да побиједе. У убједљивој побједи код куће су савладали Финикса резултатом 129:102.
Иако се српски кошаркаш опоравио од повреде, никоме није јасно због чега не добија минуте на паркету.
Тајрон Лу, тренер Клиперса, добио је питање о Богдановићу и његовом статусу.
"Наша комуникација", одговорио је кратко и веома нејасно Тајрон Лу, шеф стручног штаба Клиперса.
Новинар је био упоран, али и Лу. На поновљено питање шта то тачно значи, тренер је одговорио:
"Наша комуникација", поновио је он.
Упитан је и како је то Богдановићу пало.
"Био је одличан", додао је Лу.
У овој утакмици, у игри Клиперса се истакао Џејмс Харден са 30 поена, а пратио га је Кавај Ленард са 27. Код Финикса је најефикаснији био Дилон Брукс са 21, док је Девин Букер додао 17 поена.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму