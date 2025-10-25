Logo

Зашто је Богдан Богдановић поново на клупи?

25.10.2025

14:41

Повреда Богдана Богдановића на мечу против Португала
Кошаркаш Богдан Богдановић није ушао у игру ни у другој утакмици Лос Анђелес Клиперса, што је све изненадило.

Иначе, капитен Србије је и другу утакмицу од старта нове сезоне провео на клупи, али су овог пута Клиперси успели да побиједе. У убједљивој побједи код куће су савладали Финикса резултатом 129:102.

Иако се српски кошаркаш опоравио од повреде, никоме није јасно због чега не добија минуте на паркету.

Тајрон Лу, тренер Клиперса, добио је питање о Богдановићу и његовом статусу.

"Наша комуникација", одговорио је кратко и веома нејасно Тајрон Лу, шеф стручног штаба Клиперса.

Новинар је био упоран, али и Лу. На поновљено питање шта то тачно значи, тренер је одговорио:

"Наша комуникација", поновио је он.

Упитан је и како је то Богдановићу пало.

"Био је одличан", додао је Лу.

У овој утакмици, у игри Клиперса се истакао Џејмс Харден са 30 поена, а пратио га је Кавај Ленард са 27. Код Финикса је најефикаснији био Дилон Брукс са 21, док је Девин Букер додао 17 поена.

