Јокић трагичар меча: Дешава се, увијек бих узео такав шут

Денвер Нагетси нису добро започели нову НБА сезону и поражени су од Голден Стејт Вориорса резултатом 137:131 и то послије продужетка.
Никола Јокић је уписао 21 поен, 13 скокова и десет асистенција и није био у МВП моду, те је јасно да и поред трипл-дабла може и мора далеко боље.
И поред тога што није блистао, Јокић је имао прилику да постане јунак Денвер Нагетса, али је промашио шут за побједу у посљедњој секунди регуларног дијела меча.
Послије нестварне тројке Стефа Карија за 120:120, Нагетси су имали још 23 секунде за посљедњи напад. Мареј је пренио лопту и чекао је да Јокић распореди све играче на терену, а онда је српски центар ушао у блок на неких седам секунди до краја. Из пика је добио сјајну лопту од Мареја, бацио је у последњој секунди, али она једноставно није хтјела у кош и завршила је на обручу.
И поред тога што је промашио шут за побједу, те се нашао на мети жестоких критика, Јокић је послије меча истакао како би поново урадио исто.
- Промашио сам шут за побједу, дешава се, увијек бих узео такав шут - рекао је Никола Јокић, а затим се осврнуо на Стефа Карија и његову маестралну утакмицу:
- Он је био у сали и шутирао је, због тога је толико напредовао - додао је Јокић.
Затим се осврнуо и на свој лош шут за три поена.
- Мислим морам да се адаптирам, већина шутева за три поена које сам узео су била отворена, требало је да убацим.
За крај, говорио је и о маестралном Ерону Гордону који је убацио десет тројки.
- Свако ко убаци десет тројки јако је лако играти са њим - закључио је Никола Јокић.
