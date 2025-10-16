Пешић: Јокић и Јовић нису могли да устану из кревета

16.10.2025
Доскорашњи селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић први пут је причао за српске медије откако му је истекао уговор са Кошаркашким савезом Србије (КСС) 30. септембра.
Пешић је предводио Србију од 2021, освојивши бронзану медаљу на Олимпијским играма и сребрну на Светском првенству, али су "орлови" под његовим вођством доживjели два дебакла на европским првенствима, елиминацијом у осмини финала ове и прijе три године.
Пешић је прво демантовао разне приче које су кружиле након Евробаскета, те објаснио са каквим се проблемима наш тим сусретао током такмичења у Риги.
Све је почело одлично, а онда је од повреде Богдановића почео суноврат нашег тима.
"Припремне утакмице су биле одличне, као и на почетку Европског првенства. И онда је дошла утакмица са Португалом, гдjе нам се Богдановић повредио. Један од најважнијих играча. Повреда Богдановића је унутар екипе повечала одговорност и мотивацију у неком другом смислу, да други играчи осете потребу да преузму више одговорности. И одиграли смо утакмицу против Летоније фантастично. Та утакмица нам је подигла самопоуздање.
Био сам задовољан јер нисам морао играчима да говорим да смо изгубили Богдана и да треба да преузму одговорност. Видjело се да они то осjећају. Али онда долази Турска. и у петом-шестом минуту Аврамовић се поврijедио. А он нам је најважнији играч. Он је покретач наше комплетне одбране. Ми живимо од одбране. Наравно, имамо најбољег играча на свету, али и Јокић живи од свих осталих. Послijе се и Вукчевић повредио у тој утакмици. Наравно, није он најважнији играч, али смањуне се ротација. Повријеђује се потом и Гудурић. Један тренинг може други тренеинг не може. Утакмицу са Турском губимо на један посед и то без Аврамовића", нагласио је Пешић у интервјуу за "Недељник".
Наш тим је након тога покосила болест, српски кошаркаши су закачили вирус, који је врло вјероватно кренуо од Летонаца – Никола Јокић и Никола Јовић су "пали" пред Финску.
"Долазим на доручак, кад тамо нема Јокића. Нема ни Николе Јовића, Где су они? Професор доктор Гага Радовановић ми саопштава да су болесни. Ето, то су били наши проблеми којима смо се ми бавили. Изгледа да јесте био неки вирус. Претходног дана у хотели ми се отворио лифт, а у њему летонски тренер Банки. Он ми каже – неки вирус нас ухватио. Дан касније двојица наших играча не могу да устану из кревета. Неколико чланова медицинског тима и руководства такође. Болесни играчи нису ишли на тренинг, добијали су три пута дневно инфузију, а храну су им доносили у собу. И пред утакмицу ујутро кажу они да им је прошла температура. Каже Никола Јовић: 'Добар сам, играм ја'. Јокић, њега и да боли, он никада неће да каже да га боли. Такав је тип, може да истрпи шта год", рекао је Пешић, пише Б92.
