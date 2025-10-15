Расел Вестбрук има нови клуб!

Извор:
Агенције
15.10.2025
22:17
Коментари:0
Амерички кошаркаш Расел Вестбрук постаће нови играч Сакрамента, саопштио је данас његов агент Џеф Шварц.
Шварц је објаснио да је Вестбрук пристао да потпише уговор са Сакраментом након преговора који су трајали током љетње паузе, преноси ЕСПН.
Вестбрук (36) је прошле сезоне у дресу Денвера у НБА лиги просјечно биљежио 13,3 поена, 6,1 асистенцију и 4,9 скокова.
Амерички кошаркаш је 2017. године био проглашен за најкориснијег играча (МВП) у НБА лиги, такође је девет пута наступао на Ол-стар утакмицама.
Током каријере играо је још и за Оклахому, Хјустон, Вашингтон, Лос Анђелес Лејкерсе и Лос Анђелес Клиперсе.
Он је са репрезентацијом САД освојио двије златне медаље, на Свјетском првенству 2010. и Олимпијским играма 2012. године.
