Орбан: Украјински сукоб би давно био завршен да није лидера ЕУ

16.10.2025

08:02

Орбан: Украјински сукоб би давно био завршен да није лидера ЕУ
Фото: Танјуг/АП

Сукоб у Украјини би одавно био ријешен да није било лидера ЕУ који гурају украјинског предсједника Владимира Зеленског ка наставку непријатељстава и ометају посредничке напоре предсједника САД Доналда Трампа, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.

- Што се тиче украјинско-руског рата, предсједник Трамп би давно успоставио мир да Европљани нису провоцирали Зеленског иза кулиса - навео је Орбан у интервјуу за магазин "Мандинер".

Према његовим ријечима, напори усмјерени ка окончању рата нису успјешни управо због тога што Брисел подрива посредничке напоре Вашингтона.

- Да се Европљани нису противили Трамповој политици и да су били у истом броду са Американцима, мир би одавно био постигнут. Међутим, европски лидери желе да наставе рат, имају војни став, стратегију и план, и то отворено говоре - рекао је Орбан.

Мађарски премијер истакао је да лидери ЕУ раде на томе да табор предсједника Трампа усмјере на страну наставка рата, пренио је ТАСС.

Он је нагласио да би мир био успостављен да је Запад био уједињен, те да је о томе разговарао са Трампом.

- Трамп данас продаје оружје Европи која ће, наравно, исто препродати Украјини за велику своту новца. Нисам овлаштен да говорим било шта у име америчког предсједника, али могу рећи да је сигурно да су Американци профитирали од тога - каже Орбан.

Он је напоменуо да су се Американци повукли из украјинско-руског рата и да више не троше новац на тај сукоб.

- Ми, Европљани, имамо ту "срећу" да или дајемо новац директно Украјини или купујемо америчко оружје и шаљемо га Кијеву, а Американци нам се захваљују и мирно пију кафу - закључио је Орбан.

Виктор Орбан

Мађарска

