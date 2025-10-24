Logo

Кари пресудио Јокићу и Денверу

24.10.2025

Голден Стејт Вориорси и Денвер Нагетси одиграли су спектакуларну утакмицу, прву у новој НБА сезони за госте из Колорада, а домаћи тим у "Чејс центру" у Сан Франциску славио је послије продужетка - 137:131 (27:31, 34:39, 33:24, 26:26 - 17:11).

Србин Никола Јокић, који је прошле године ушао у историју као први центар у најјачој лиги свијета са трипл-дабл учинком у просјеку, почео је сезону у том маниру са 21 поеном (6/10 за два, 2/13 за три, 3/4 слободна бацања), 13 скокова и 10 асистенција. Био је то 165. двоцифрен учинак у три категорије 30-годишњег Сомборца.

Утакмицу за незаборав имао је и његов саиграч Арон Гордон, који је срушио лични рекорд из 2017. кад је дао 41 поен. Сада је 30-годишњи крилни центар убацио 50 (!) поена уз 10/11 за три, који су у једном тренутку били нестварних 8/8. Гордонов укупан шут из игре био је такође изванредан – 17/21 – а на све је ухватио осам скокова.

Ипак, Јокићев трипл-дабл и Гордонов надреалан шутерски учинак нису помогли да гости из Колорада савладају домаћина, који је славио на крилима иконе калифорнијске франшизе Стефа Карија.

Прослављени плејмејкер погађао је кад год је било потребно – прво за продужетак, па за кључну разлику у додатних пет минута – а утакмицу је завршио са 42 поена (14/25 из игре, 6/12 за три и 8/8 сл. бацања) уз шест скокова и седам асистенција.

Разлика, барем за стандардне НБА, није била велика читавим током утакмице, мада је Денвер водио већим дијелом. Врхунац екипе тренера Дејвида Аделмана био је +13 пред крај првог полувремена.

Ипак, Вориорси су успјели да дођу до вођства на „напад разлике“ мало пред почетак посљедњег квартала, који је почео неријешеним резултатом 94:94. Јокићево шутерско вече било је далеко од блиставог, а Кари и дружина су то мудро искористили.

НБА

Košarka

Никола Јокић

Stef Kari

Денвер

Golden Stejt

