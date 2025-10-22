Џордан и даље показује зашто је највећи свих времена

22.10.2025
13:47
Коментари:0
Легендарни Мајкл Џордан, често сматран најбољим кошаркашем свих времена, још једном је показао колико му кошарка значи, иако је годинама ван терена.
На питање да ли и даље воли игру, Џордан је емотивно одговорио.
– Волим је више него што можете да замислите. Волио бих да могу да узмем неку чаробну пилулу, обучем шортс и изађем на терен да играм кошарку, данас… То је оно због чега живим. Недостаје ми тај аспект игре, могућност да се изазовем против онога што људи виде као врхунску кошарку – рекао је Џордан.
Ова изјава још једном потврђује колико је страст према игри и даље присутна код човјека који је оставио неизбрисив траг у НБА лиги и кошарци широм свијета, пише Б92.
Кошарка
Српкиња исписала историју мушке кошарке, и то у Бразилу
Шестоструки НБА шампион са Чикаго Булсима каријеру је завршио 2003. године, послије 15 сезона уз неколико прекида, а након што је провео двије интересантне године играјући за Вашингтон Визардсе у које је дошао након неколико година паузе.
Што се тиче цијеле каријере, Џордан је имао просјек од 30,1 поена, 6,2 скока и 5,3 асистенција по мечу.
Џордан је о својој непролазној страсти према игри причао у емотивном разговору са Мајком Тириом, а први дио дугоочекиваног серијала “МЈ: Insights to Excellence” је емитован на НБЦ-ју током полувремена премијерног меча нове НБА сезоне између Оклахома Сити Тандера и Хјустон Рокетса.
Његове ријечи подсјетиле су милионе љубитеља кошарке на оно што Џордана чини најбољим кошаркашем свих времена – не само невјероватан таленат, већ и незасита глад за побједом која га је дефинисала током каријере.
Џорданов повратак на НБЦ није био случајан – ТВ кућа, која је преносила НБА лигу током његове доминације 90-их, стратешки је искористила његову појаву како би повезала славну прошлост са садашњошћу.
Вече је била прожета носталгијом, легендарна музичка тема “Roundball Rock” Џона Теша поновно је одзвањала, а уз помоћ вјештачке интелигенције, гледаоце је поздравио и глас покојног наратора Џима Фагана, симбола те ере.
У том контексту, Џорданова улога надилази ону обичног саговорника. Он је жива повезница, амбасадор игре који осјећа обавезу да пренесе своје знање и искуство на нове генерације.
– Нисам овдје због новца, имам обавезу према кошарци… Као кошаркаш, моја је дужност преносити поруке о успјеху и посвећености игри – изјавио је Џордан, објашњавајући свој мотив за учествовање у серији као жељу да “врати дуг” спорту који му је све дао.
Иако данас ријетко узима лопту у руке, Џордан је подијелио анегдоту која савршено илуструје тежину његове легенде.
Прије неколико година, док је боравио у изнајмљеној кући током Рајдер Купа у голфу, власник га је замолио да се фотографише с његовим унуцима и, успут, изведе једно слободно бацање на приватном терену.
– Био сам нервознији него годинама уназад – признао је Џордан уз смијех.
– Разлог је био тај што су та дјеца од својих родитеља слушала приче о ономе што сам радио прије 30 година. Њихова очекивања су била на нивоу од прије 30 година, а ја нисам ни дотакао лопту – објаснио је Џордан.
На Тириово питање је ли погодио, Џордан је с олакшањем и поносом одговорио
– Апсолутно. Тај осјећај задовољства, то што сам успио да испуним очекивања те дјеце, а нисам ни сам био сигуран могу ли, уљепшало ми је цијелу седмицу – нагласио је Џордан.
Та мала, људска прича открила је притисак који његово име и данас носи, али и његову жељу да никога не разочара.
Његов повратак пред камере, испуњен емоцијама, искреношћу и безвременском љубављу према игри, потврдио је да, иако више не лети кроз ваздух, Мајкл Џордан и даље остаје највећи.
Серијал с кошаркашком легендом наставиће се, а он ће коментарисати бројне актуелне теме у данашњој кошарци.
Најновије
Најчитаније
15
47
15
46
15
45
15
43
15
41
Тренутно на програму