Бурна реакција Обрадовића! Тренер Партизана се наљутио послије утакмице: Вратите се пет година уназад...

Жељко Обрадовић, тренер Партизана, није био одушевљен једним питањем после утакмице против ФМП-а.
Црно-бијели су победили екипу из Железника, али су остали без Карлика Џонса на дужи временски период.
Жељко Обрадовић је након утакмице између осталог похвалио Двејна Вашингтона.
"Вашингтон игра са доста енергије и жеље, игра са великим самопоуздањем. Доста смо причали, радили. Доноси добре одлуке, понекад не баш најбоље, али није само он. Одиграо је добро завршницу и продужетак. Све он то зна, али је тим битан. Понављам, ненормалан број изгубљених лопти. Да ли је то посљедица мотивације и жеље, свако жели да игра против нас. Јуриће абалигашки тимови шансу против нас после дуплог кола, када смо уморни, биће агресивни и на граници фаула. То је њихово право и наше право је да одговоримо. Све је у агресивности, на обе терене".
Услиједио је дио конференције који није пријао тренеру Партизана. Упитан је како помаже играчима да буду мотивисани за утакмице АБА лиге.
"Ви ћете да их дијелите на стране и не знам које већ. Ја их посматрам као играча Партизана, мени су сви они исти. Покушавам да водим тим на тај начин да што више играча укључим, да сви играју. Тако сам и почео са поставом која је требало да даје енергију, али нажалост нису урадили то како је требало. Имали су пристојну минутажу. То ће бити исто тако у наставку сезоне. Ја друге играче немам, добијаће прилику, свако треба да искористи минуте на паркету. Не зависи од мене, колико од њих".
Завршница конференције је била бурна. Један од новинара је питао Обрадовића да ли су ФМП и Мега свјетло на крају тунела као тимови који играју са младим играчима.
"Они имају свој начин како раде, немам ништа превише да правим. То су питања за људе који су тамо. Ја водим Партизан и зна се шта се очекује од Партизана. Вратите се пет година уназад колико је младих играча прошло кроз Партизан. Дајте ми било који евролигашки клуб гдје је прошло толико младих играча. Погледајте ростере и ове године, зависи од њих. Немојте да правимо сада Партизан, речено је више пута, причао је о томе и предсједник клуба. Нећу да коментаришем друге клубове, ја сам тренер Партизана. Причам о себи и други клубови ме не занимају, овај Партизан има амбиције. Покушавам да радим сваки дан са овим момцима и да им објашњавам. Питају ме за Митра, за Муринена који први пут игра озбиљну кошарку. Заборавите на Еуробаскету што је одиграо три-четири добре утакмице. Кога сусреће све у Евролиги? То су ствари које су битне. Бавићу се њима. Када год желите да ме питате за играче Партизана, ту сам. Други клубови ме не занимају, сви клубови имају право да раде на начин на који желе. Објаснио сам како ми радимо", закључио је Обрадовић.
