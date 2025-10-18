Сигурна побједа Игокее против Крке

18.10.2025
21:04
Коментари:0
Кошаркаши Игокее савладали су Крку резултатом 87:71 у трећем колу групе А АБА лиге.
Тим Ненада Стефановића оправдао је улогу фаворита и дошао до сигурног тријумфа. Меч је преломљен у трећој дионици послије које су Игоси имали 20 поена вишка.
Сјајну партију одиграо је Џекван Луис који је постигао 14 поена, док је један мање убацио капитен Драган Милосављевић. Прве минуте у дресу Игокее уписао је и новопридошли Петар Поповић. Поред неколико асистенција имао је и седам поена.
На другој страни најефикаснији био је Сукмаил Матон са 14 поена.
Игокеа је максимална на старту нове сезоне регионалног такмичења са два тријумфа.
Наредни изазов је већ у уторак када у Лакташима од 18 часова гостује Трст у оквиру трећег кола групне фазе ФИБА Лиге шампиона.
