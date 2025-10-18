Logo

Кошаркаши Босне остали без тренера, Александар Дамјановић поднио оставку

Извор:

АТВ

18.10.2025

15:29

Коментари:

0
Фото: Pexels

Кошаркаши КК Босна "BH Telecom" остали су данас без тренера јер је Александар Дамјановић, након нешто слабијег уласка у сезону, поднио оставку.

Дамјановић је поднио оставку на мјесто шефа стручног штаба, а управа клуба је разматрала одлуку и прихватила је, тако да ће се ускоро кренути у потрагу за новим тренером.

Популарни Ацо је у претходне двије године, у два наврата, преузимао први тим и водио га до великих успјеха - освајања АБА 2 лиге и Купа БиХ.

"Ацо, хвала на свему што си учинио за наш клуб", саопштено је из клуба.

