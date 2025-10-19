Logo

Невјероватан потез Кевина Дурента

Извор:

Б92

19.10.2025

16:28

Фото: Tanjug / AP

Кевин Дурент и Хјустон Рокетси постигли су договор о двогодишњем продужетку уговора вриједном 90 милиона долара, јавља НБА инсајдер Шамс Чаранија.

Дурент је имао право на максимално продужење од 120 милиона долара, али је, према информацијама ЕСПН-а, свјесно прихватио мањи износ – око 30 милиона долара мање – како би екипа задржала финансијску флексибилност и могућност да додатно ојача ростер у наредним сезонама.

Овај потез показује да Дурант размишља дугорочно и да жели да Хјустон постане озбиљан шампионски пројекат, којем се придружио трејдом из Финикс Санса овог љета.

Нови уговор укључује и опцију играча за сезону 2027/28.

Занимљиво је да Дурант овим уговором постаје играч са највећом каријерном зарадом у историји НБА лиге – укупно 598,2 милиона долара, рачунајући тренутне и будуће уговоре. Тиме је престигао досадашњег рекордера, Леброна Џејмса, који има 583,9 милиона долара.

Дурант тренутно има још три године важећег уговора вриједног 144,7 милиона долара, а нови договор му омогућава да каријеру вјероватно заврши у дресу Хјустона – клуба у којем је поново пронашао мотивацију и прилику да гради насљеђе на свој начин.

