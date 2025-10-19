Невјероватан потез Кевина Дурента

Извор:
Кевин Дурент и Хјустон Рокетси постигли су договор о двогодишњем продужетку уговора вриједном 90 милиона долара, јавља НБА инсајдер Шамс Чаранија.
Дурент је имао право на максимално продужење од 120 милиона долара, али је, према информацијама ЕСПН-а, свјесно прихватио мањи износ – око 30 милиона долара мање – како би екипа задржала финансијску флексибилност и могућност да додатно ојача ростер у наредним сезонама.
Овај потез показује да Дурант размишља дугорочно и да жели да Хјустон постане озбиљан шампионски пројекат, којем се придружио трејдом из Финикс Санса овог љета.
BREAKING: Houston Rockets star Kevin Durant has agreed to a two-year, $90 million contract extension with the franchise, his business partner and Boardroom CEO Rich Kleiman tells ESPN. The new deal includes a player option in 2027-28. pic.twitter.com/5GdhzgnSPa— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025
Нови уговор укључује и опцију играча за сезону 2027/28.
Занимљиво је да Дурант овим уговором постаје играч са највећом каријерном зарадом у историји НБА лиге – укупно 598,2 милиона долара, рачунајући тренутне и будуће уговоре. Тиме је престигао досадашњег рекордера, Леброна Џејмса, који има 583,9 милиона долара.
Дурант тренутно има још три године важећег уговора вриједног 144,7 милиона долара, а нови договор му омогућава да каријеру вјероватно заврши у дресу Хјустона – клуба у којем је поново пронашао мотивацију и прилику да гради насљеђе на свој начин.
