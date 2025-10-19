Logo

Српкиња исписала историју мушке кошарке, и то у Бразилу

19.10.2025

09:40

Фото: АТВ

Претходног љета Јелена Тодоровић је постала прва жена тренер неке мушке екипе, конкретно, бразилске Форталезе, а сада је историју исписала још једном.

Она је постала први женски тренер која је остварила побједу у елитном рангу бразилске кошарке, јер је са својим тимом савладала Васко да Гаму у Рио де Жанеиру.

Форталеза је у гостима славила тријумф резултатом 88:78, те је Тодоровићева тако тријумфом започела своју каријеру у Бразилу.

Најефикаснији у екипи Српкиње био је Рафаел Албертон Родригез са 16 поена и девет скокова, Мајкл Дупри је имао 15 поена, шест скокова и пет асистенција, док је српски кошаркаш Алекса Поповић уписао пет поена, пет скокова и четири украдене лопте.

Код Васко да Гаме се истакао Педро Нунеш са 20 поена, девет асистенција и пет скокова, преноси Б92.

