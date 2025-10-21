Logo

Убједљива побједа Игокее против Трста

Утакмица Игокеа-Трст
Фото: АТВ БЛ

У трећем колу групне фазе ФИБА Лиге шампиона, екипа Игокее побиједила је екипу Трста резултатом 91:76.

Од почетка до краја, Игокеа је имала предност на својој страни. Већ у првој дионици меча та предност је била двоцифрена.

Градски стадион

Фудбал

ФК Борац још увијек чека сагласност Града Бањалука за радове на Градском стадиону

Играчи Икоее успјели су да сачувају велику разлику током утакмице и остваре први европски тријумф ове сезоне.

Најефикаснији у екипи Игокее били су Брин Таири са 27 пеона, 13 поена остварио је Џекван Луис, док је 11 поена постигао капитен Драган Милосављевић.

На другој страни Мади Сисоку убацио је 17 поена.

На овом мечу, гостујућа екипа имала је подршку својих навијача.

КК Игокеа

