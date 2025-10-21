Убједљива побједа Игокее против Трста

Извор:
АТВ
21.10.2025
20:06
Коментари:0
У трећем колу групне фазе ФИБА Лиге шампиона, екипа Игокее побиједила је екипу Трста резултатом 91:76.
Од почетка до краја, Игокеа је имала предност на својој страни. Већ у првој дионици меча та предност је била двоцифрена.
Фудбал
ФК Борац још увијек чека сагласност Града Бањалука за радове на Градском стадиону
Играчи Икоее успјели су да сачувају велику разлику током утакмице и остваре први европски тријумф ове сезоне.
Најефикаснији у екипи Игокее били су Брин Таири са 27 пеона, 13 поена остварио је Џекван Луис, док је 11 поена постигао капитен Драган Милосављевић.
На другој страни Мади Сисоку убацио је 17 поена.
На овом мечу, гостујућа екипа имала је подршку својих навијача.
Кошарка
12 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
2 д0
Кошарка
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
13
22
11
21
58
21
55
21
51
Тренутно на програму