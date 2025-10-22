НБА резултати: Ни Дончић није помогао Лејкерсима

Извор:
Ноћас је почела 80. сезона НБА лиге, а прве двије утакмице су одиграли Оклахома сити и Хјустон, односно ЛА Лејкерси и Голден Стејт.
У сусрету који је отворио нову сезону састали су се актуелни прваци Оклахома и Хјустон, а сусрет је ријешен тек након два продужетка резултатом 25:124.
Сјајни Шеј Гилџус Александер је био јунак Оклахоме с обзиром да је у посљедњим секундама погодио поене за први продужетак, а потом и за побједу.
Шеј је сусрет завршио с 35 поена, 5 скокова и 5 асистенција, а одличну помоћ је имао у Чеду Холмгрену који је додао 28 поена уз 7 скокова.
На другој страни Алперен Шенгун је остварио учинак од 39 поена, 11 скокова и 7 асистенција, док је Кевин Дурант постигао 23 поена уз 9 скокова.
Лејкерси без Леброн Џејмса нису могли савладати Голден Стејт и Вориорси су славили резултатом 119:109 захваљујући Џимију Батлеру који је утакмицу окончао с 31 поеном, док је Стеф Кари додао 23 поена.
Лејкерсима није помогла ни маестрална партија Луке Дончића који је био на прагу трипл-дабл учинка.
Дончић је сусрет завршио с чак 43 поена уз 12 скокова и 9 асистенција, но једини расположен саиграч му је био Остин Равес с 26 поена и 9 асистенција.
Колико је Дончић био импресиван говори и податак да је он постао први играч Лејкерса од Кобија Брајанта 2007. који је сезону отворио с 40 или више поена.
Резултати:
ЛА Лејкерси - Голден Стејт Вориорс 109:119
Оклахома Сити - Хјустон 125:124 (два продужетка)
