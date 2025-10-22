Logo

Драма у Италији: Фудбалски клуб под контролом мафије

Извор:

Б92

22.10.2025

07:12

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Италијански фудбалски друголигаш Јуве Стабиа стављен је под судску управу због основане сумње на умијешаност мафије у руководство клуба, саопштили су у уторак италијански тужиоци и полиција.

Јуве Стабија је клуб из градића у Кастеламаре ди Стабија, који се налази близу Напуља, гд‌је италијанска криминална група Камора има своје коријене. Јуве Стабиа тренутно заузима седмо мјесто у Серији Б.

Како су саопштили из судства, полиције и државног тужиоца за борбу против мафије, опсежне истраге откриле су систем мафијашког утицаја на економске активности фудбалског клуба од стране локалног клана Камора.

Додаје се да су садашњи власници компаније клуба наслиједили дугогодишње економске односе који су од самог почетка били подложни мафијашком утицају и нису успјели да спроведу адекватне механизме контроле и превенције као одговор.

Брера Холдингс, холдинг компанија са сједиштем у Ирској, котирана на Насдаку и фокусирана на проширење свог портфолија фудбалских тимова кроз стратегију власништва над више клубова, купила је у јуну 52 одсто уд‌јела у клубу.

Јуве Стабија као клуб и Брера нису одмах одговорили на захтјеве надлежних. Тужилаштво и полиција сумњају да су људи повезани са кланом Д'Алесандро из Каморе контролисали клупске активности, укључујући продају улазница, угоститељство, чишћење, здравствену заштиту, па чак и, до прошле године, путне услуге за први тим.

- Играчи су само морали да играју, док се Камора побринула за остало. Био је то комплетан, свеобухватан пакет - рекао је италијанским медијима тужилац града Напуља Никола Гратери.

Судска управа дозвољава клубу да настави своје спортске активности, али га ставља под надзор управника које је именовао суд.

- Овај потез има за циљ обнављање законитости и транспарентности у управљању, прекидање мафијашког кола олакшавања које је узело корен и враћање клуба у услове аутономије, интегритета и оперативне усклађености - рекли су тужиоци и полиција.

Тужиоци у јужној италијанској регији Калабрија предузели су исти корак против трећелигашког клуба Кротоне прошлог мјесеца, у још једној у низу истрага о наводној умијешаности мафије и организованог криминала у активности фудбалских клубова и тврдокорних навијачких група.

Подијели:

Тагови:

Италија

mafija

Serija B

Fudbalski klub

fudbal

