Арсенал потопио Атлетико, ПСЖ-ових седам комада, брука Наполија

21.10.2025

23:00

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Киша голова на све стране у вечерашњим утакмицама Лиге шампиона. Арсенал је разбио Атлетико Мадрид са 4:0, ПСЖ је са 7:2 био бољи од Леверкузена, док је Наполи доживјео праву катастрофу против ПСВ-а.

Арсенал је у Лондону приредио једну ауторитативну партију и надиграо је Атлетико Мадрид који се у другом полувремену напросто распао.

На полувријеме се отишло без голова, али је онда прорадила Артетина машина у наставку и ту није било шансе за Симеонеа и екипу.

Редом су погађали Габриел Магелаеш, Габријел Мартинели и потом два пута Виктор Ђокереш који је печатирао судбину шпанског клуба.

Невјероватно шта се догодило "јорганџијама" који су за 13 минута примили чак четири гола, пишу Независне.

На утакмици ПСЖ-а и Леверкузена виђено је такође пуно голова.

Оба тима су у првом дијелу остала без играча тако да је од 37. минуте то био дуел 10 на 10. међутим, актуелни првак ЛШ није оклијевао те је забио шест комада у мрежу на којој је стајао Марк Флекен.

Манчестер сити и Интер су рутински одрадили своје дуеле.

"Грађани" су били бољи од Виљареала у гостима са 2:0, док је Интер славио против првака Белгије Унион Сен Жилое резултатом 4:0.

Сити је читав посао завршили у првом полувремену, када су постигли два гола и тада се знало да бодови иду за Енглеску.

Изнеађење вечери се десило у Низоземској. ПСВ је осрамотио Наполи. Екипа Петера Боша је славила резултатом 6:2.

