Предсједништво БиХ једногласно подржало буџет за 2025. годину

Предсједништво БиХ је на данашњој сједници усвојило приједлог буџета институција БиХ за 2025. годину.
Приједлог Министарства финансија и трезора усвојен без измјена и једногласно.
Предложени буџет износи 1,5 милијарди КМ, а у односу на ранији приједлог разликује се у томе да нема повећања средстава за Оружане снаге БиХ, финансирање институција од културног значаја и средстава за враћање дугова БХРТ-а.
Овај приједлог би сада требао доћи у Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, гдје је крајем претходног мјесеца срушен пријашњи приједлог због недостатка ентитетске већине.
У случају да овај приједлог буде усвојен у Представничком дому, треба га потврдити и Дом народа ПС БиХ.
