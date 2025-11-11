Logo
Предсједништво БиХ једногласно подржало буџет за 2025. годину

11.11.2025

13:59

Предсједништво БиХ једногласно подржало буџет за 2025. годину

Предсједништво БиХ је на данашњој сједници усвојило приједлог буџета институција БиХ за 2025. годину.

Приједлог Министарства финансија и трезора усвојен без измјена и једногласно.

Предложени буџет износи 1,5 милијарди КМ, а у односу на ранији приједлог разликује се у томе да нема повећања средстава за Оружане снаге БиХ, финансирање институција од културног значаја и средстава за враћање дугова БХРТ-а.

Овај приједлог би сада требао доћи у Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, гдје је крајем претходног мјесеца срушен пријашњи приједлог због недостатка ентитетске већине.

У случају да овај приједлог буде усвојен у Представничком дому, треба га потврдити и Дом народа ПС БиХ.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: Савјет министара једини надлежан за именовање преговарача са ЕУ

Предсједништво БиХ

budžet

