Logo
Large banner

Цвијановић и Сорека о актуелној политичкој и економској ситуацији у Српској и БиХ

Извор:

СРНА

11.11.2025

15:32

Коментари:

0
Цвијановић и Сорека о актуелној политичкој и економској ситуацији у Српској и БиХ
Фото: Срна

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић састала се данас са шефом Делегације Европске уније и специјалним представником ЕУ у БиХ Луиђијем Сореком.

На састанку је разговарано о актуелној политичкој и економској ситуацији у Републици Српској и БиХ, те о процесу европских интеграција.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

БиХ

Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

4 ч

0
Цвијановић српском народу честитала Дан примирја у Првом свјетском рату

Република Српска

Цвијановић српском народу честитала Дан примирја у Првом свјетском рату

6 ч

0
Цвијановић поручила Станивуковићу: Ти си мали манипулатор и фалсификатор

Република Српска

Цвијановић поручила Станивуковићу: Ти си мали манипулатор и фалсификатор

7 ч

1
Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

Република Српска

Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

22 ч

3

Више из рубрике

Предсједништво БиХ једногласно подржало буџет за 2025. годину

БиХ

Предсједништво БиХ једногласно подржало буџет за 2025. годину

3 ч

0
Вулић: Савјет министара једини надлежан за именовање преговарача са ЕУ

БиХ

Вулић: Савјет министара једини надлежан за именовање преговарача са ЕУ

3 ч

0
Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

БиХ

Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

4 ч

0
Амиџић: Што нам не би опозиција бирала мис БиХ?

БиХ

Амиџић: Што нам не би опозиција бирала мис БиХ?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

17

49

Црни дан за турску војску: Нема преживјелих у паду авиона

17

42

У судару код Лукавца повријеђене 3 особе

17

36

Украјинац Серхиј К. прекинуо штрајк глађу

17

27

За ВИП сто на концерту Александре Пријовић треба радити мјесец дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner