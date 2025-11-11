Цвијановић и Сорека о актуелној политичкој и економској ситуацији у Српској и БиХ

Извор:
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић састала се данас са шефом Делегације Европске уније и специјалним представником ЕУ у БиХ Луиђијем Сореком.
На састанку је разговарано о актуелној политичкој и економској ситуацији у Републици Српској и БиХ, те о процесу европских интеграција.
