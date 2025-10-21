Logo

Новак Ђоковић не игра на мастерсу у Паризу

21.10.2025

21:44

Коментари:

0
Новак Ђоковић не игра на мастерсу у Паризу
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Оно о чему се шушкало, сада је и добило потврду – Новак Ђоковић неће играти на посљедњем мастерсу у сезони који се игра у Паризу.

Српски тенисер је апсолутни рекордер овог турнира са седам титула, а већ другу годину у низу прескаче учешће.

Посљедњи пут када је играо, а то је било 2023. године, подигао је побједнички трофеј побједом против Григора Димитрова.

Наиме, на недавно одржаној егзибицији у Ријаду, Ђоковић је говорио да се још увијек бори са неким повредама те да је сада фокус на опоравку тијела, а онда ће одлучити о томе шта ће играти. Како ствари стоје, Атина је и поред свега најсигурнија и једини турнир који би Србин могао да одигра до краја ове сезоне.

Ђоковић се квалификовао и за Завршни мастерс у Торину, мада мале су шансе да ће тамо заиграти.

Подсјећамо, Турнир у престоници Француске на програму је наредне седмице, титулу ће бранити Нијемац Александар Зверев који је у финалу био бољи од домаћег тенисера Ига Амбера.

Подијели:

Таг:

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић и Роналдо пију кафу на балкону хотела: Португалац му је велика инспирација

12 ч

0
Тенисер дигао глас и упутио захтјев АТП-у: ''Хитно да мијењате такмичарски календар''

Тенис

Тенисер дигао глас и упутио захтјев АТП-у: ''Хитно да мијењате такмичарски календар''

1 д

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић задржао пето мјесто на АТП листи

1 д

0
Ђоковић предао меч

Тенис

Ђоковић предао меч

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

13

Фицо: Европа мора да учини све да се одржи самит Русија - САД

22

11

Цистерна за гориво се преврнула, па експлодирала: Погинуло најмање 35 људи

21

58

Виц дана: Мујо и Хасо опљачкани

21

55

Овако нанијето руменило избрисаће године са вашег лица

21

51

Најуспјешнија д‌јеца рађају се у три хороскопска знака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner