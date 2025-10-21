Новак Ђоковић не игра на мастерсу у Паризу

21.10.2025
Оно о чему се шушкало, сада је и добило потврду – Новак Ђоковић неће играти на посљедњем мастерсу у сезони који се игра у Паризу.
Српски тенисер је апсолутни рекордер овог турнира са седам титула, а већ другу годину у низу прескаче учешће.
Посљедњи пут када је играо, а то је било 2023. године, подигао је побједнички трофеј побједом против Григора Димитрова.
Наиме, на недавно одржаној егзибицији у Ријаду, Ђоковић је говорио да се још увијек бори са неким повредама те да је сада фокус на опоравку тијела, а онда ће одлучити о томе шта ће играти. Како ствари стоје, Атина је и поред свега најсигурнија и једини турнир који би Србин могао да одигра до краја ове сезоне.
Ђоковић се квалификовао и за Завршни мастерс у Торину, мада мале су шансе да ће тамо заиграти.
Подсјећамо, Турнир у престоници Француске на програму је наредне седмице, титулу ће бранити Нијемац Александар Зверев који је у финалу био бољи од домаћег тенисера Ига Амбера.
Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025
