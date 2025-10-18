Logo

Ђоковић предао меч

Извор:

Агенције

18.10.2025

20:34

Коментари:

0
Ђоковић предао меч

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, предао је меч за треће мјесто на егзибиционом турниру у Саудијској Арабији Американцу Тејлору Фрицу. Српски ас изгубио је први сет послије тајбрејка 7:6 (7:4), да би се повукао.

Атомски тенис демонстрирали су Ђоковић и Фриц у Саудијској Арабији, гдје је први сет трајао маратонских 75 минута!

Није било брејка, а 38-годишњи Београђанин имао је чак пет сет лопти и идеалну прилику да "преломи" први сет, када је при резултатом 5:4 сервирао Американац. Није то искористио, да би се затим ушло у тајбрејк, у ком је Тејлор Фриц славио резултатом 7:4.

И заиста су Новак и Тејлор одиграли врхунски сет, препун врхунских поена, драме.

Суочио се и Ђоковић са брејк лоптама, са њих чак пет, али је успио да уведе меч у тајбрејк.

Американац је био тај који је диктирао дешавање на терену због рано стеченог мини-брејка и на крају је успио да освоји сет.

Ђоковић је послије тога одлучио да му је паметније да не ризикује повреду јер је, очигледно био исцрпљен, те се поклонио публици и одлучио да преда меч Тејлору Фрицу. Како је, кратко, Новак објаснио, то му је био један од најдужих сетова.

У великом финалу егзибиционог турнира "Слем шест краљева", састају се Јаник Синер и Карлос Алкарас. Побједник ће отићи кући богатији за шест милиона долара. Сваки од учесница већ је инкасирао милион и по, док побједнику турнира следује чек на четири и по милиона.

Новак Ђоковић

