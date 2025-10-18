Ђоковић предао меч

Извор:
Агенције
18.10.2025
20:34
Коментари:0
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, предао је меч за треће мјесто на егзибиционом турниру у Саудијској Арабији Американцу Тејлору Фрицу. Српски ас изгубио је први сет послије тајбрејка 7:6 (7:4), да би се повукао.
Атомски тенис демонстрирали су Ђоковић и Фриц у Саудијској Арабији, гдје је први сет трајао маратонских 75 минута!
Није било брејка, а 38-годишњи Београђанин имао је чак пет сет лопти и идеалну прилику да "преломи" први сет, када је при резултатом 5:4 сервирао Американац. Није то искористио, да би се затим ушло у тајбрејк, у ком је Тејлор Фриц славио резултатом 7:4.
И заиста су Новак и Тејлор одиграли врхунски сет, препун врхунских поена, драме.
Суочио се и Ђоковић са брејк лоптама, са њих чак пет, али је успио да уведе меч у тајбрејк.
Американац је био тај који је диктирао дешавање на терену због рано стеченог мини-брејка и на крају је успио да освоји сет.
Novak Djokovic has retired against Taylor Fritz after losing the first set 7-6.— Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025
Following the match, Djokovic said it was "one of the longest sets he ever played." #FritzDjokovic#AlcarazSinner is next up, LIVE now on Netflix! pic.twitter.com/tFCeDphVvH
Ђоковић је послије тога одлучио да му је паметније да не ризикује повреду јер је, очигледно био исцрпљен, те се поклонио публици и одлучио да преда меч Тејлору Фрицу. Како је, кратко, Новак објаснио, то му је био један од најдужих сетова.
У великом финалу егзибиционог турнира "Слем шест краљева", састају се Јаник Синер и Карлос Алкарас. Побједник ће отићи кући богатији за шест милиона долара. Сваки од учесница већ је инкасирао милион и по, док побједнику турнира следује чек на четири и по милиона.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму