Logo

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Катастрофа у Стокхолму: Пукла Ахилова тетива?

Извор:

Агенције

18.10.2025

16:31

Коментари:

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ Катастрофа у Стокхолму: Пукла Ахилова тетива?
Фото: Tanjug / AP

Дански тенисер Холгер Руне повриједио се у полуфиналу Стокхолма и вјероватно покидао Ахилову тетиву.

Руне се у полуфиналу Стокхолма састао са Французом Игом Амбером, а први сет је освојио са 6:4.

Дјеловало је као да ће проћи у финале, али је на 2:2 у другом дијелу игре доживио катастрофу.

Повреда која ни на први поглед није изгледала добро, а тек не након што је изговорио сљедећу реченицу.

"Осјетио сам како ми је пукла Ахилова тетива".

Недуго затим, млади Данац је изнесен са терена у сузама, а Амбер је прошао у финале Стокхолма гдје ће играти са бољим из дуела Шаповалов – Руд.

Подијели:

Тагови:

Holger Rune

povreda

tenis

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Олга Даниловић заустављена у Осаки

Тенис

Олга Даниловић заустављена у Осаки

1 д

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Тенис

Новак Ђоковић открио да ли планира да се пензионише

1 д

0
Ђоковић поражен од Синера

Тенис

Ђоковић поражен од Синера

1 д

4
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић: Окретали су ми леђа кад виде да имам пасош Србије

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 18.10.2025.

18

53

Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

18

36

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

18

33

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

18

33

Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner