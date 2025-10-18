УЗНЕМИРУЈУЋЕ Катастрофа у Стокхолму: Пукла Ахилова тетива?

Извор:
Агенције
18.10.2025
16:31
Коментари:0
Дански тенисер Холгер Руне повриједио се у полуфиналу Стокхолма и вјероватно покидао Ахилову тетиву.
Руне се у полуфиналу Стокхолма састао са Французом Игом Амбером, а први сет је освојио са 6:4.
Дјеловало је као да ће проћи у финале, али је на 2:2 у другом дијелу игре доживио катастрофу.
Повреда која ни на први поглед није изгледала добро, а тек не након што је изговорио сљедећу реченицу.
"Осјетио сам како ми је пукла Ахилова тетива".
Not the ending anybody wanted 😔— Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025
Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S
Недуго затим, млади Данац је изнесен са терена у сузама, а Амбер је прошао у финале Стокхолма гдје ће играти са бољим из дуела Шаповалов – Руд.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму