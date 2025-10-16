Ђоковић: Окретали су ми леђа кад виде да имам пасош Србије

16.10.2025
20:21
Коментари:1
Вјероватно најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић налази се у Саудијској Арабији, гдје ће вечерас од 20 сати играти егзибиционо полуфинале Six Kings слема у Ријаду против Јаника Синера.
Србин је прије почетка меча разговарао с новинарима, а једно од питања било је о могућности дискриминације због његовог поријекла.
"Догађало ми се, док сам као тинејџер путовао, да ми људи окрећу леђа кад виде какав пасош имам. Морао сам пронаћи начин да то превладам, али не осјећам огорченост према тим људима", рекао је.
Истакао је да је захвалан што су му на тај начин помогли да буде отпоран.
"Поносан сам на своје поријекло и ко сам", објаснио је Ђоковић.
