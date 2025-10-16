Logo

Ђоковић: Окретали су ми леђа кад виде да имам пасош Србије

16.10.2025

20:21

Коментари:

1
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Вјероватно најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић налази се у Саудијској Арабији, гдје ће вечерас од 20 сати играти егзибиционо полуфинале Six Kings слема у Ријаду против Јаника Синера.

Србин је прије почетка меча разговарао с новинарима, а једно од питања било је о могућности дискриминације због његовог поријекла.

"Догађало ми се, док сам као тинејџер путовао, да ми људи окрећу леђа кад виде какав пасош имам. Морао сам пронаћи начин да то превладам, али не осјећам огорченост према тим људима", рекао је.

Истакао је да је захвалан што су му на тај начин помогли да буде отпоран.

"Поносан сам на своје поријекло и ко сам", објаснио је Ђоковић.

Новак Ђоковић

tenis

пасош

Коментари (1)
