Оборен рекорд у броју асова – један ишао 244 km/h

Извор:

Б92

14.10.2025

17:35

Фото: Tanjug/AP/Andy Wong

Француски тенисер Ђовани Петши-Перикар имао је меч за памћење у Бриселу.

Перикар је у 1/16 финала био бољи од Финца Емила Русуворија са 7:6 (4), 6:7 (5), 6:4.

Два метра и три центиметра високи играч је оборио рекорд у броју одсервираних асова на једном мечу на два добијена сета.

Djokovic, Federer, Nadal, Mari

Тенис

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

Уписао је чак 39 ас удараца, 109 поена на свом сервису.

Иначе, стигао је да одсервира и праву "бомбу" од 244 километара на час.

Наредни ривал биће му бољи из дуела Квентана Алиса и Николоза Басилашвилија.

(б92)

