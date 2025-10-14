Оборен рекорд у броју асова – један ишао 244 km/h

Извор:
Б92
14.10.2025
17:35
Коментари:0
Француски тенисер Ђовани Петши-Перикар имао је меч за памћење у Бриселу.
Перикар је у 1/16 финала био бољи од Финца Емила Русуворија са 7:6 (4), 6:7 (5), 6:4.
Два метра и три центиметра високи играч је оборио рекорд у броју одсервираних асова на једном мечу на два добијена сета.
Тенис
Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера
Уписао је чак 39 ас удараца, 109 поена на свом сервису.
Иначе, стигао је да одсервира и праву "бомбу" од 244 километара на час.
Наредни ривал биће му бољи из дуела Квентана Алиса и Николоза Басилашвилија.
(б92)
Најновије
Најчитаније
17
35
17
30
17
23
17
19
17
09
Тренутно на програму