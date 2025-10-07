Logo

Да ли је ово Медведев прозвао Ђоковића? Чак је и Јелена одмах реаговала

Извор:

Мондо.рс

07.10.2025

10:57

Коментари:

0
Danil Medvedev US Open
Фото: Танјуг/АП

Велики број тенисера жалио се на временске услове на мастерсу у Шангају, велики број њих већ је морао и да одустане, али има и оних којима то прија.

Бар тако тврди руски тенисер Данил Медведев који се пласирао у осмину финала побједом над Алехандром Давидович Фокином (6:3, 7:6), послије чега је расположен стао пред ТВ камере.

Док су његове колеге једва дисале и тешко долазиле до ријечи, камоли до осмијеха, Данил Медведев је објаснио да му се свиђа да игра у условима какви су сада у Шангају јер ужива да пати.

"Веома је влажно вечерас - око 85 процената... Да, није било лако, ни мени ни њему. Заправо, волим овај турнир јер сам неко ко, када је температура изнад рецимо 28 степени, већ почиње да пати. Многи момци не - они пате тек кад је око 33 и влажно. Дакле, да, ја патим на многим турнирима. Овде дакле сви пате, па ме то доводи у сличне услове као и остале и због тога сам задовољан", казао је уз осмијех Данил Медведев.

На овај начин Медведев је "пецнуо" и Новака Ђоковића који се међу првима жалио на услове у Шангају, а интересантно је да је Русову поруку већ видела супруга Јелена Ђоковић и насмијала се.

Коментар Јелене Ђоковића
Коментар Јелене Ђоковића

Интересантно је да је Јелена Ђоковић није овога пута уз супруга у Шангају и виђена је на једном модном догађају гдје је и те како привукла пажњу својим стајлингом.

Подсјетимо, Новак Ђоковић ће за мјесто у четвртфиналу мастерса у Шангају играти данас око 12.30 против Хаумеа Мунара. Овог пута надамо се да му временске прилике неће правити проблеме, али је то мало вјероватно...

"Причао сам већ да су услови исти за све, али је заиста брутално. Влажност ваздуха је већа од 80 одсто из дана у дан. Сви морамо са тим да се носимо. За мене је то мало већи изазов због година. Ханфман је одиграо сјајан меч, један мој осредњи гем био му је довољан да освоји сет. Одлично је сервирао, нисам успијевао да 'прочитам' његов сервис, снажно је ударао сваку лоптицу", рекао је Ђоковић послије побједе у трећем колу.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Данил Медведев

Šangaj

tenis

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Danil Medvedev US Open

Тенис

Медведев изборио пласман у осмину финала Мастерса

16 ч

0
Новак оборио још један рекорд

Тенис

Новак оборио још један рекорд

18 ч

0
Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

Тенис

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

22 ч

0
Још један пораз Олге Даниловић: Српска тенисерка без побједе два мјесеца

Тенис

Још један пораз Олге Даниловић: Српска тенисерка без побједе два мјесеца

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

''Нисам ја, комшија је'' Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци завршили на суду због смећа

12

12

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

12

09

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

12

08

Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

11

58

Ово су добитници Нобелове награде за физику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner