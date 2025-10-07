Да ли је ово Медведев прозвао Ђоковића? Чак је и Јелена одмах реаговала

Извор:
Велики број тенисера жалио се на временске услове на мастерсу у Шангају, велики број њих већ је морао и да одустане, али има и оних којима то прија.
Бар тако тврди руски тенисер Данил Медведев који се пласирао у осмину финала побједом над Алехандром Давидович Фокином (6:3, 7:6), послије чега је расположен стао пред ТВ камере.
Док су његове колеге једва дисале и тешко долазиле до ријечи, камоли до осмијеха, Данил Медведев је објаснио да му се свиђа да игра у условима какви су сада у Шангају јер ужива да пати.
"Веома је влажно вечерас - око 85 процената... Да, није било лако, ни мени ни њему. Заправо, волим овај турнир јер сам неко ко, када је температура изнад рецимо 28 степени, већ почиње да пати. Многи момци не - они пате тек кад је око 33 и влажно. Дакле, да, ја патим на многим турнирима. Овде дакле сви пате, па ме то доводи у сличне услове као и остале и због тога сам задовољан", казао је уз осмијех Данил Медведев.
"I suffer at many tournaments, but here everyone suffers .. I'm happy about it." 🥵— Tennis Channel (@TennisChannel) October 6, 2025
Daniil Medvedev offering a unique perspective in Shanghai 🤣 pic.twitter.com/FlO5sB5Kh9
На овај начин Медведев је "пецнуо" и Новака Ђоковића који се међу првима жалио на услове у Шангају, а интересантно је да је Русову поруку већ видела супруга Јелена Ђоковић и насмијала се.
Интересантно је да је Јелена Ђоковић није овога пута уз супруга у Шангају и виђена је на једном модном догађају гдје је и те како привукла пажњу својим стајлингом.
Подсјетимо, Новак Ђоковић ће за мјесто у четвртфиналу мастерса у Шангају играти данас око 12.30 против Хаумеа Мунара. Овог пута надамо се да му временске прилике неће правити проблеме, али је то мало вјероватно...
"Причао сам већ да су услови исти за све, али је заиста брутално. Влажност ваздуха је већа од 80 одсто из дана у дан. Сви морамо са тим да се носимо. За мене је то мало већи изазов због година. Ханфман је одиграо сјајан меч, један мој осредњи гем био му је довољан да освоји сет. Одлично је сервирао, нисам успијевао да 'прочитам' његов сервис, снажно је ударао сваку лоптицу", рекао је Ђоковић послије побједе у трећем колу.
