Још један пораз Олге Даниловић: Српска тенисерка без побједе два мјесеца

06.10.2025
12:35
Коментари:0
Српска тенисерка Олга Даниловић поражена је у првом колу Мастерса у Вухану од дванаесте тенисерке свијета Кларе Таусон из Данске 2-0, по сетовима 6:3, 7:5. Окршај је трајао око сат времена и педесет минута.
Српска тенисерка је на првом такмичењу након УС Опена, гдје је на почетку изгубила од Мојуке Учиђиме, пружила коректну партију против фавориткиње. Ипак, сервиси Таусон су често били неухватљиви, а ривалка је дошла до већег броје брејкова током меча.
Таусон је у првом сету искористила брејк лопте у два гема, трећем и деветом, док се у другом Олга Даниловић чак и вратила у живот и одмах вратила изгубљен сервис у ритерн гему на 3:1 за противницу.
Тенис
Олга Даниловић се враћа на терен! Играће на турниру у кинеском граду
Олга Даниловић није играла на великом броју турнира од љета, прије УС Опена била је учесница другог кола Синсинатија, а управо је тада, седмог августа уписала посљедњу побједу против Кејти Болтер у првом колу.
Претходно је испадала на старту Монтреала, у другом колу Вимблдона...
Тенис
5 ч0
Тенис
5 ч0
Тенис
5 ч0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
16
14
12
14
02
13
54
13
51
Тренутно на програму