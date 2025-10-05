Синер у боловима предао меч: Ђоковићу се отворио пут до титуле

Извор:
Јаник Синер предао је меч на турниру у Шангају због повреде кољена. Италијан се ухватио за кољено у трећем сету и имао је веома болну гримасу на лицу. Покушавао је на све начине да остане у мечу, тражио је помоћ љекара, хтио да настави, али није било могуће. Талон Грикспор је прошао даље.
Ово уједно значи и да се за Новака Ђоковића отворио пут ка титули у Шангају. Испао је и човјек са којим је по пројектованом жријебу требало да се састане у полуфиналу. Од Италијана је изгубио два пута ове сезоне, али неће бити њиховог новог дуела због повреде другог тенисера свијета.
Оно што додатно забрињава дефинитивно јесте то што је повреда Синера дјеловала доста озбиљно. Колико је заиста озбиљна и да ли ће морати на паузу, остаје да се види. Више ће се знати после додатних прегледа и снимака, али на први поглед није дјеловало добро.
