Ђоковић преживио Нијемца и наставио такмичење у Шангају

Извор:
Телеграф
05.10.2025
15:27
Коментари:0
Српски тенисер Новак Ђоковић уз доста муке славио је против Нијемца Јаника Ханфмана и пласирао се у осмину финала турнира у Шангају са 2:1 у сетовима.
Ђоковић је након 50 минута игре изгубио први сет са 6:4. Нијемац је био бољи, а добру игру је наставио и у другом сету.
Ипак, Ђоковић је у финишу био бољи и стигао до брејка. Други сет узима са 7:5 након више од сат времена игре.
Трећи сет такође припада Ђоковићу, али овај пут, Србин Ханфмана рјешава раније и слави са 6:3 у трећем сету.
