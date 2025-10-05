Logo

Ђоковић преживио Нијемца и наставио такмичење у Шангају

Извор:

Телеграф

05.10.2025

15:27

Коментари:

Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Српски тенисер Новак Ђоковић уз доста муке славио је против Нијемца Јаника Ханфмана и пласирао се у осмину финала турнира у Шангају са 2:1 у сетовима.

Ђоковић је након 50 минута игре изгубио први сет са 6:4. Нијемац је био бољи, а добру игру је наставио и у другом сету.

Ипак, Ђоковић је у финишу био бољи и стигао до брејка. Други сет узима са 7:5 након више од сат времена игре.

Трећи сет такође припада Ђоковићу, али овај пут, Србин Ханфмана рјешава раније и слави са 6:3 у трећем сету.

Таг:

Новак Ђоковић

