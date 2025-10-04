Logo

Познато када ће Новак Ђоковић играти у 3. колу Шангаја!

04.10.2025

11:50

Коментари:

0
Познато када ће Новак Ђоковић играти у 3. колу Шангаја!
Фото: Tanjug/Ap/Kirsty Wigglesworth

Најбољи тенисер свијета Новак Ђоковић сазнао је када ће на терен у трећем колу Мастерса у Шангају. Србин ће у недјељу, не прије 12.30 часова по средњеевропском времену, одиграти меч против њемачког квалификанта Јаника Ханфмана.

Биће то њихов други међусобни дуел, први је одигран у Женеви ове године, када је Новак рутински славио. Програм на Централном терену отвориће меч између Холгера Рунеа и Ига Умбера, након чега ће снаге одмјерити Тејлор Фриц и Мпеши Перикар, па ће потом на терен изаћи и Ђоковић.

Новак Ђоковић-05092025

Тенис

Новак Ђоковић послао поруку на кинеском и одушевио навијаче

Ако савлада Нијемца, Новак ће се у борби за четвртфинале састати са побједником дуела Јошихито Нишиока - Хауме Мунар, што му отвара реалне шансе за још један дубок поход на турниру у Кини.

Подсјетимо, Ђоковић је већ четири пута освајао Мастерс у Шангају, 2012, 2013, 2015. и 2018. године. Турнир у Кини важи за један од његових најуспјешнијих, а публика у Шангају га већ годинама дочекује као великог шампиона.

Новак Ђоковић-УС опен-27082025

Тенис

"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

Навијачи с нестрпљењем очекују наставак Новаковог пута у Кини, а познајући његову форму и искуство на овом турниру, јасно је да Србин поново иде на све или ништа.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Masters u Šangaju

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

Друштво

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

4 ч

0
Швеђани купују храну за случај рата

Свијет

Швеђани купују храну за случај рата

4 ч

0
Обустављен саобраћај на путу Добрун-Вардиште: У току извлачење возила

Хроника

Обустављен саобраћај на путу Добрун-Вардиште: У току извлачење возила

4 ч

0
Слетјели у кањон Рзав: У току потрага за несталим особама

Хроника

Слетјели у кањон Рзав: У току потрага за несталим особама

4 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић послао поруку на кинеском и одушевио навијаче

Тенис

Новак Ђоковић послао поруку на кинеском и одушевио навијаче

5 ч

0
"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

Тенис

"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

21 ч

0
"Доктор": Рафаел Надал добио једно од највећих признања у каријери

Тенис

"Доктор": Рафаел Надал добио једно од највећих признања у каријери

21 ч

0
Ђоковић преко Чилића до трећег кола

Тенис

Ђоковић преко Чилића до трећег кола

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner