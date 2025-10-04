Познато када ће Новак Ђоковић играти у 3. колу Шангаја!

04.10.2025
Најбољи тенисер свијета Новак Ђоковић сазнао је када ће на терен у трећем колу Мастерса у Шангају. Србин ће у недјељу, не прије 12.30 часова по средњеевропском времену, одиграти меч против њемачког квалификанта Јаника Ханфмана.
Биће то њихов други међусобни дуел, први је одигран у Женеви ове године, када је Новак рутински славио. Програм на Централном терену отвориће меч између Холгера Рунеа и Ига Умбера, након чега ће снаге одмјерити Тејлор Фриц и Мпеши Перикар, па ће потом на терен изаћи и Ђоковић.
Ако савлада Нијемца, Новак ће се у борби за четвртфинале састати са побједником дуела Јошихито Нишиока - Хауме Мунар, што му отвара реалне шансе за још један дубок поход на турниру у Кини.
Подсјетимо, Ђоковић је већ четири пута освајао Мастерс у Шангају, 2012, 2013, 2015. и 2018. године. Турнир у Кини важи за један од његових најуспјешнијих, а публика у Шангају га већ годинама дочекује као великог шампиона.
Навијачи с нестрпљењем очекују наставак Новаковог пута у Кини, а познајући његову форму и искуство на овом турниру, јасно је да Србин поново иде на све или ништа.
