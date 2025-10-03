Ђоковић преко Чилића до трећег кола

Извор:
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у треће коло мастерса у Шангају побједом против Марина Чилића, хрватског тенисера, резултатом 7:6, 6:4.
Послије УС Опена и нешто дуже паузе, Новак Ђоковић вратио се на терен, а играо је тако као да паузе готово није ни било.
Знао је Новак Ђоковић да ће бити тешко одузети сервис гем Марину Чилићу и заиста је то дјеловало као немогућа мисија током првог сета.
Хрватски тенисер први је дошао до брејк лопти, имао је их је двије, али успио је да сачува свој сервис у маратонском гему Новак. Најбољи тенисер свих времена није успио да запријети противнику приликом његовог сервиса, међутим стрпљиво је чекао тај-брејк.
У тој фази сета све је изгледало другачије. Новак је преузео потпуну иницијативу, док је Чилић стао. Допустио му је српски ас два поена и уписао је 1:0 у сетовима.
Иако је на старту другог сета дјеловало да ће Чилић наставити да сервира у истом ритму и да га завршница првог сета неће пореметити то ипак није био случај.
Послије првог сигурног сервис гема, Чилић у другом ипак посустаје и Новак то искусно користи и прави брејк, први на мечу.
У наставку је Чилић повратио свој сервис, међутим Новак је доминирао током својих сервис гемова и противнику није оставио ни наду да се понада да може да узврати брејк.
У једном тренутку најбољи тенисер свих времена имао је дупло више асева од Хрвата који је познат по снажним сервисима и то је податак који довољно говори о његовој доминацији у другом сету.
Неочекивано се ситуација међутим закомпликовала у десетом гему у ком је Новак сервирао за побједу. Посустао је српски ас и то је хрватском тенисеру донијело двије брејк лопте. Срећом, обје их спасава Ђоковић и потом успијева да заврши меч послије сат и 55 минута игре.
Ово је била Новакова јубиларна 20. побједа против Чилића. У трећем колу турнира у Шангају играће против Јаника Ханфмана који је раније савладао Френсиса Тијафоа.
Прије Новака на терену је био Миомир Кецмановић који је поражен од Леарнера Тијена резултатом 4:6, 6:3, 6:4.
