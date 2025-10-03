"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

03.10.2025
18:28
Српски тенисер Новак Ђоковић на сјајан начин је зпаочео турнир у Шангају, гдје је у другом колу Мастерса славио против Марина Чилића из Хрватске са 2:0, по сетовима 7:6, 6:4. Он сада у другом колу игра против Јаника Ханфмана.
Иначе, Новак Ђоковић и Марин Чилић су исписали и историју у овом другом колу Мастерса, пошто су постали најстарији пар који је одиграо меч на неком Мастерс турниру. Њих двојица укупно имају 75 година, што је највише икада. Због тога се огласио и сам Новак Ђоковић одмах након меча.
Он је написао само неколико ријечи.
''Царе... Матори смо'', рекао је Новак Ђоковић на свом Инстаграм сторију послије овог меча.
Током својих каријера, Новак Ђоковић и Марин Чилић су чак 22 пута играли један против другог.
Тенис
Ђоковић преко Чилића до трећег кола
Новак Ђоковић је славио 20 пута, док је поражен само два. Чилић је једина два пута славио у четвртфиналу Мастерса у Паризу 2016. године, а онда и у Квинсу двије године касније у финалу.
