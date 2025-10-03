Logo

"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

03.10.2025

18:28

Фото: Tanjug/Ap/Kirsty Wigglesworth

Српски тенисер Новак Ђоковић на сјајан начин је зпаочео турнир у Шангају, гдје је у другом колу Мастерса славио против Марина Чилића из Хрватске са 2:0, по сетовима 7:6, 6:4. Он сада у другом колу игра против Јаника Ханфмана.

Иначе, Новак Ђоковић и Марин Чилић су исписали и историју у овом другом колу Мастерса, пошто су постали најстарији пар који је одиграо меч на неком Мастерс турниру. Њих двојица укупно имају 75 година, што је највише икада. Због тога се огласио и сам Новак Ђоковић одмах након меча.

Он је написао само неколико ријечи.

Ђоковић-Чилић
Ђоковић-Чилић

''Царе... Матори смо'', рекао је Новак Ђоковић на свом Инстаграм сторију послије овог меча.

Током својих каријера, Новак Ђоковић и Марин Чилић су чак 22 пута играли један против другог.

novak djokovic

Тенис

Ђоковић преко Чилића до трећег кола

Новак Ђоковић је славио 20 пута, док је поражен само два. Чилић је једина два пута славио у четвртфиналу Мастерса у Паризу 2016. године, а онда и у Квинсу двије године касније у финалу.

(Телеграф.рс)

Новак Ђоковић

Marin Čilić

Masters u Šangaju

