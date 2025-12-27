Убијен Денис Капустин!

Извор:
Агенције
27.12.2025
09:22
Коментари:0
Денис Капустин, вођа паравојног Руског добровољачког корпуса (РБК), који се бори на страни Украјине, убијен је на Запорошком фронту, саопштио је данас РБК на Телеграму.
- Вечерас, на запорошком правцу фронта, приликом извршавања борбеног задатка, херојски је погинуо наш командант, Денис "WhiteRex" Капустин. Према прелиминарним информацијама, у питању је био ФПВ дрон - наводи се у поруци, преноси Укринформ.
Према подацима руске Федералне службе безбједности, Капустин, руски држављанин, познат и као Сергеј Никитин, борио се на страни украјинских оружаних снага.
Током 2022. године организовао је покушај дизања у ваздух енергетског постројења у руској Волгоградској области, а 2023. године организовао је напад у Брјанској области и осујећени покушај атентата на руског бизнисмена Константина Малофејева, оснивача групе компанија "Царград", преноси агенција РИА Новости.
У Русији је вођа РДЦ у одсуству осуђен на доживотни затвор.
Капустин је рођен у Москви, са 17 година преселио се са родитељима у Келн, гдје је стекао репутацију скинхедса, а био је познат у круговима европских фудбалских хулигана.
Њемачке власти су му укинуле боравишну визу 2019. године и наметнуле му забрану уласка у Шенген због "дјеловања против либералног демократског устава".
Према њемачкој обавјештајној служби БНД, Капустин, познат и као Денис Никитин, "један је од најутицајнијих неонацистичких активиста" у Европи, пренио је Политико.
БиХ
4 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч5
Република Српска
4 ч2
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
13
08
13
02
12
59
12
53
12
47
Тренутно на програму