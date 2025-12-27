Logo
Убијен Денис Капустин!

Извор:

Агенције

27.12.2025

09:22

Убијен Денис Капустин!
Фото: wikimedia.org

Денис Капустин, вођа паравојног Руског добровољачког корпуса (РБК), који се бори на страни Украјине, убијен је на Запорошком фронту, саопштио је данас РБК на Телеграму.

- Вечерас, на запорошком правцу фронта, приликом извршавања борбеног задатка, херојски је погинуо наш командант, Денис "WhiteRex" Капустин. Према прелиминарним информацијама, у питању је био ФПВ дрон - наводи се у поруци, преноси Укринформ.

Према подацима руске Федералне службе безбједности, Капустин, руски држављанин, познат и као Сергеј Никитин, борио се на страни украјинских оружаних снага.

Током 2022. године организовао је покушај дизања у ваздух енергетског постројења у руској Волгоградској области, а 2023. године организовао је напад у Брјанској области и осујећени покушај атентата на руског бизнисмена Константина Малофејева, оснивача групе компанија "Царград", преноси агенција РИА Новости.

У Русији је вођа РДЦ у одсуству осуђен на доживотни затвор.

Капустин је рођен у Москви, са 17 година преселио се са родитељима у Келн, гдје је стекао репутацију скинхедса, а био је познат у круговима европских фудбалских хулигана.

Њемачке власти су му укинуле боравишну визу 2019. године и наметнуле му забрану уласка у Шенген због "дјеловања против либералног демократског устава".

Према њемачкој обавјештајној служби БНД, Капустин, познат и као Денис Никитин, "један је од најутицајнијих неонацистичких активиста" у Европи, пренио је Политико.

Тагови:

Денис Капустин

Украјина

Русија

