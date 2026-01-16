Logo
Словенија шаље два официра на Гренланд

16.01.2026

17:12

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Док се дипломатска криза око статуса највећег свјетског острва продубљује, Словенија би се могла придружити групи европских земаља које шаљу војна појачања на Гренланд.

Према незваничним изворима блиским Министарству одбране, словеначка влада на сједници разматра одлуку о слању два војна официра у склопу операције под окриљем НАТО-а, преноси 24ур.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Могуће царине земљама које су против преузимања Гренланда

Процес би се требао одвијати у двије фазе, што значи да ће коначну одлуку о учествовању словеначке војске донијети Народна скупштина.

Слање војног особља одвија се у оквиру нове операције Арктичка издржљивост. Циљ мисије је јачање присутности НАТО-а на острву због све агресивнијих најава Доналда Трампа, америчког предсједника, о преузимању контроле над Гренландом.

Ко је послао војнике на Гренланд

На Гренланд је већ стигло 15 француских војника. Њемачка је послала 13 војника, Шведска тројицу официра, док Норвешка и Финска учествује са по два представника. Мисији су се придружили и Низоземска те Уједињено Краљевство, свака с по једним официром.

andjela ignjatovic breskvica

Сцена

Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

Иако су бројке на почетку симболичне, Емануел Макрон, француски предсједник, најавио је да је ово тек прва фаза те да ће почетни контингент убрзо бити појачан значајним копненим, ваздушним и поморским средствима.

Словенија се званично придружила НАТО-у 29. марта 2004. године, када су уз њу примљене Бугарска, Естонија, Латвија, Литванија, Румунија и Словачка. Имају релативно малу, али потпуно професионалну војску. Имају око 6.300 професионалних војника.

