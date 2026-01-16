Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

Извор:
Телеграф
16.01.2026
17:07
Коментари:0
Анђела Игњатовић Бресквица је једна од најљепших и најатрактивнијих пјевачица млађе генерације која успјешно гради своју каријеру.
Њени наступи попуњени су и изазивају велику пажњу, исто као и њене објаве на друштвеним мрежама.
Једна од њих је и ова од јутрос, пошто је Бресквица поделила урнебесну слику својих љубимаца "прочитавши" између редова њихове мисли.
Пјевачица се нашалила са својим пратиоцима те је открила да су јој љубимци направили хаос док је спавала.
На свом сторију Бресквица је објавила слику својих љубимаца који је покуњено гледају док је у опису написала:
- Добро јутро. У дневној те чека хаос да почистиш, што смо преко ноћи направили.
Ово је прилично насмијало њене пратиоце а пјевачица је доказала колико је опуштена чак и у случајевима када би љубимци другога избацили "из такта".
Умјесто тога, она је ноншалантно прихватила ситуацију, а прије свега се обрадовала љубимцима којих јој је пуна кућа.
У једном моменту, с обзиром на то да удомљава псе, Бресквица је у свом дому имала више од 15 паса!
