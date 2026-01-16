Извор:
Портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације, Марија Захарова, осврнула се на корупцијски скандал у Украјини, усред извештаја о расправама лидера кијевског режима Владимира Зеленског и градоначелника Кијева Виталија Кличка.
"Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор – само Кличко може јасно да објасни", написала је Захарова на Телеграму.
Зеленски и градоначелник Кијева Виталиј Кличко сукобили су се око нестанка струје у Кијеву, пренијели су јуче украјински медији.
"Страна.уа" напомиње да је у Зеленски оптужио Кличка за "значајно мање интензиван рад" у поређењу са другим регионима и позвао на хитне мјере за рјешавање ситуације.
Кличко се заузврат пожалио на друштвеним мрежама на "тотални хејт" Зеленског и његових лојалних званичника, наводи се у чланку.
Градоначелник Кијева је такође изјавио да је његов недавни позив грађанима да привремено напусте престоницу, због чега га је Зеленски укорио, био искрено упозорење на тешку ситуацију, појашњава се у чланку.
