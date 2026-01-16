Logo
Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор

Извор:

РТ Балкан

16.01.2026

16:53

Коментари:

Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор
Фото: Танјуг/АП

Портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације, Марија Захарова, осврнула се на корупцијски скандал у Украјини, усред извештаја о расправама лидера кијевског режима Владимира Зеленског и градоначелника Кијева Виталија Кличка.

"Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор – само Кличко може јасно да објасни", написала је Захарова на Телеграму.

Зеленски и градоначелник Кијева Виталиј Кличко сукобили су се око нестанка струје у Кијеву, пренијели су јуче украјински медији.

"Страна.уа" напомиње да је у Зеленски оптужио Кличка за "значајно мање интензиван рад" у поређењу са другим регионима и позвао на хитне мјере за рјешавање ситуације.

Свијет

У овој земљи мамурлук може бити разлог за боловање

Кличко се заузврат пожалио на друштвеним мрежама на "тотални хејт" Зеленског и његових лојалних званичника, наводи се у чланку.

Градоначелник Кијева је такође изјавио да је његов недавни позив грађанима да привремено напусте престоницу, због чега га је Зеленски укорио, био искрено упозорење на тешку ситуацију, појашњава се у чланку.

(РТ Балкан)

