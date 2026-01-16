Потврђена ефикасност иПС ћелија у лијечењу рака

Извор:
СРНА
16.01.2026
16:31
Коментари:0
Јапански истраживачи саопштили су да је клиничким испитивањем потврђен одређени ниво ефикасности лијечењa рака кориштењем имунолошких ћелија изведених из индукованих плурипотентних матичних /иПС/ ћелија.
Клиничко испитивање обавила је група која укључује Универзитет Чиба и истраживачки институт Рикен, пренио је јавни сервис НХК.
Свијет
У разорним поплавама више од 100 страдалих: Најављени нови есктремни временски услови
Истраживачи су из иПС ћелија створили врсту имунолошких ћелија познатих као иНКТ ћелије. Они су пацијентима са раком главе и врата, на мјестима као што су језик и грло, давали око 500 милиона иНКТ ћелија.
Истраживачи су испитали величину њихових тумора око шест седмица након почетка клиничког испитивања.
Резултати показују да је међу осам пацијената прогресија тумора код пет особа била релативно потиснута, док је код двије особе тумор био благо умањен. Један пацијент је развио осип по цијелом тијелу, али се касније повукао.
Истраживачи наводе да је безбједност лијечења потврђена.
Република Српска
Минић: Сутра саопштавам имена будућих министара
Група је испитала крв два пацијента чији су се тумори смањили и открила да им је имунитет појачан у поређењу са периодом прије него што су подвргнути експерименталном третману.
Учесници студије кажу да иНКТ ћелије имају способност да активирају друге имунолошке ћелије.
Мотохаши Шиничиро, професор са Универзитета Чиба, каже да су резултати значајни за лијечење рака јер указују на перспективну употребу иПС ћелија, које могу да произведу велике количине жељених ћелија.
БиХ
Сарајевски објекти пали на тесту заштите од пожара
Мотохаши је додао да ће група наставити са даљим истраживањима у правцу практичне примјене.
Најновије
Најчитаније
18
18
18
16
18
04
18
02
17
54
Тренутно на програму