Минић: Сутра саопштавам имена будућих министара

16.01.2026

16:18

Коментари:

8
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је у Бањалуци да је данас завршио консултације са представницима политичких партија и социјалних партнера, те да ће сутра у 17.00 часова на конференцији за новинаре саопштити имена нових министара.

Након консултација са делегацијом СНСД-а, коју је предводио лидер странке Милорад Додик, Минић је захвалио овој политичкој партији на поново указаном повјерењу за састав владе.

"Веома сам задовољан и желим да захвалим свим социјалним партнерима на подршци и разумијевању политичког транутка и оваквих одлука. Захвалан сам представницима свих партија које чине власт у Републици Српској од којих сам добио максималну подршку", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Према његовим ријечима, сви посланици из странака владајуће коалиције у Републици Српској ће у недјељу присуствовати сједници Народне скупштине.

Апарат за гашење пожара

БиХ

Сарајевски објекти пали на тесту заштите од пожара

"То говори да смо свјесни тренутка у којем правимо овако озбиљан политички подухват. Ово је примјер стабилности, јер само стабилне институције у овако кратком тренутку могу дати институционални одговор, као и предуприједити могуће проблеме", нагласио је Минић.

Он је додао да само одговорни људи могу направити овакав чин.

"Било би неозбиљно од нас свих да дођемо и кажемо да се нешто десило и да имамо проблем, а да нисмо ништа урадили да га предуприједимо. Ми сада водимо политику која је изнуђена од Републике Српске, али је исто тако максимално одговорна", истакао је Минић.

Република Српска и њене институције, додао је Минић, задржавају континуитет.

"Нема разлога за бригу, све обавезе и давања ће бити завршавани у континуитету и по плану", рекао је Минић.



