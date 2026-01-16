Додик: Подржавамо састав нове Владе Републике Српске

Извор:
СРНА
16.01.2026
16:36
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ова странка подржава састав нове владе и кабинет који састави Саво Минић, те открио да ће међу министрима бити и једна нестраначка личност.
Додик је рекао да СНСД остаје посвећен развоју Републике Српске, економије и животног стандарда грађана.
"Подржаћемо избор и једне нестраначке личности у новој влади. Немамо никакав проблем. Сачували смо коалициони капацитет. Сарадња је добра и нема спекулација. Боримо се за статус Републике Српске и то је важно да грађани знају", рекао је Додик на конференцији за новинаре у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци, након састанка делегације СНСД-а са Минићем.
Он је честитао Минићу на новој прилици да састави Владу, наводећи да је дао подршку његовом досадашњем раду.
"Скупштинска већина је стабилна. Видјели смо негативан приступ из Сарајева и њихову жељу да оспоре институције. Овај корак је у сврху континуитета и вјерујем да ћемо у недјељу имати нови састав Владе и њеног новог-старог предсједника Минића", рекао је Додик.
Он је навео да уставну и сваку другу кризу производи Сарајево, са нелегалним Кристијаном Шмитом да би дестабилизовали Републику Српску.
"То смо гледали кроз одлуке Уставног суда и броја делегата у Дому народа. Жељели су да дестабилизују Републику Српску и учине је мање важном. Касније смо имали то и кроз суђење предсједнику Републике", истакао је Додик.
Он је указао да Сарајево опет покушава разним мјерама, и на захтјев муслиманских посланика, да донесе одлуке на штету Републике Српске.
"Издржаћемо и ове из опозиције који се нису одазвали позиву премијера. Тврде да не постоји ништа што није по њиховој мјери. Измишљају разне приче. Њима није нелегалан ни суд ни ништа само им је спорно све у Републици Српској. Слушамо њихов плач и жалопојке. Изабраћемо нову владу, а они могу да понављају исту причу", рекао је Додик.
Он је указао да су бројне афере продуковане када је опозиција била на власти.
Додик је рекао да економски показатељи у Републици Српској указују на стабилност, указавши на тешку свјетску политичку ситуацију.
"Нажалост ми смо заморче западне политике која је кроз приватизацију уништила реални сектор, али смо се увијек дизали. Прошле године имали смо раст од три одсто. Имамо и више запослених. У прошлој години је 4.000 радника мање у ФБиХ. Сачували смо радна мјеста и повећавали смо плате", истакао је Додик.
Он је указао да од јануара иде повећање пензија, а од априла повећање плата.
"Биће повећан и борачки додатак што ће бити укупно 800 милиона КМ које ћемо упутити у буџете породица у Републици Српској. Имамо и инвестиције од четири милијарде КМ. Енергетски пројекти су веома значајни. Овдје није обухваћена приватна инвестициона потрошња", навео је Додик.
Он је рекао да је очуван економски стандард у Републици Српској, те да се повећавала најнижа, али и просјечна плата.
"Овдје постоји само потреба да се више људи запосли. Ово су неспорне чињенице. Инфлација је била нижа од процентуалног повећања плате. Покушавамо да одржимо реалан раст плата. Доказ за то је приватна потрошња, без које нема економије. У задњих десет година број власника путничких аутомобила повећао се за 120.000. Зато и видимо гужве на улицама. То говорим јер је то резултат власти која је управљала процесима. Успјех је наше власништво", нагласио је Додик.
Он је рекао да СНСД остаје партија посвећена интересима народа и Републике Српске.
"Ми смо партија визије и очувања Републике Српске. Омогућили смо бољи стандард грађана. Данас имамо буџет од скоро седам милијарди. Иза нас су бројни инфраструктурни објекти", указао је Додик.
Он је рекао да су преузети и бројни пројекти које је требало да гради Градска управа у Бањалуци.
"Преузели смо и изградњу моста у Чесми. То нисмо морали, али смо урадили. Град је запуштен. На милионска средства у овој години могу да рачунају све локалне заједнице у Републици Српској, зависно од пројеката", закључио је Додик.
Минић је данас у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци разговарао и са представницима других политичких партија владајуће коалиције, али и са представницима социјалних партнера и осталих невладиних организација.
