Трудна Едита Арадиновић

Извор:

Телеграф

16.01.2026

12:53

Коментари:

1
Трудна Едита Арадиновић

Пјевачица Едита Арадиновић (32) је трудна.

Едита је на почетку трудноће и чека прво дијете са емотивним партнером Ненадом Стевићем.

“Она је у 3. мјесецу трудноће и одлично се осјећа. Активна је, путује, све јој је потаман. Обоје су ван себе од среће због ове вијести“, каже извор Телеграфа.

Подсјетимо, Едита се са новим партнером први пут у јавности појавила 7. новембра 2025. године, на концерту Емине Јаховић у Сава Центру.

“Као што можете да видите, крај мене је... Рекла сам - кад буде било вриједно помена, ја ћу причати, показати га! Не кријем”, рекла је Едита том приликом.

Edita Aradinović

scena

trudnoća

Коментари (1)
