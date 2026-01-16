Трудна Едита Арадиновић

Извор:
Телеграф
16.01.2026
12:53
Пјевачица Едита Арадиновић (32) је трудна.
Едита је на почетку трудноће и чека прво дијете са емотивним партнером Ненадом Стевићем.
“Она је у 3. мјесецу трудноће и одлично се осјећа. Активна је, путује, све јој је потаман. Обоје су ван себе од среће због ове вијести“, каже извор Телеграфа.
Подсјетимо, Едита се са новим партнером први пут у јавности појавила 7. новембра 2025. године, на концерту Емине Јаховић у Сава Центру.
“Као што можете да видите, крај мене је... Рекла сам - кад буде било вриједно помена, ја ћу причати, показати га! Не кријем”, рекла је Едита том приликом.
