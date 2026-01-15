Logo
Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк

Пинк

Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк
Велики шеф послао је хитно писмо на адресе Бијеле куће, а овонедјељни вођа Јована Митић је прочитала такмичарима.

Миљана Кулић дисквалификована је из ријалитија и мора да плати казну 50.000 евра.

- Драга Елито, обавјештавамо вас да је Миљана Кулић дисквалификована. Она ће сносити казну од 50.000 евра, а ТВ Пинк ће је тужити у складу са тим - писало је у писму.

Миљана Кулић

elita

scena

