Марија Кулић "ударила" на водитеља после Миљанине дисквалификације: "Тужиће Милана Милошевића!"

Извор:
Телеграф
15.01.2026
11:15
Миљана Кулић, рано јутрос дисквалификована је из Елите, а сада се огласила њена мајка Марија Кулић и открила због чега је избачена.
Миљану Кулић ће Пинк ТВ да тужи и мора да плати казну од 50.000 евра. О овим актуелним дешавањима огласила се и Марија Кулић која каже да подржава неке Миљанине одлуке.
Иако се причало како је дисквалификована због Уроша Станића, сада се спекулише да је "главни кривац" водитељ Милан Милошевић.
- Миљана ускоро стиже у Ниш. Послала сам такси по њу. Јутрос је дисквалификована из Елите након инсистирања Милана Милошевића да се избаци из Бијеле куће. Рекао је како му стоји иза леђа, а уопште није било тако. У неколико наврата ју је вријеђао, па се након тога извињавао у пушионици гдје је од ње тражио цигарете и вадио се на нервозу.
Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк
- Миљана сваки пут пређе преко свега, а ништа се не промијени. Молила сам да не улази више у ријалити, није ме послушала, али мислим да је сада схватила неке ствари. Одлучила је да Милошевића гони приватном тужбом и подржавам је у томе - открила је Маријаза "Ало".
Подсјетимо, у касне сате, на адресу Бијеле куће, стигло је званично саопштење да ће Миљана сносити казну због свог недоличног понашања које је против правила ријалитија.
