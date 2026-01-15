Logo
Large banner

Марија Кулић "ударила" на водитеља после Миљанине дисквалификације: "Тужиће Милана Милошевића!"

Извор:

Телеграф

15.01.2026

11:15

Коментари:

0
Марија Кулић "ударила" на водитеља после Миљанине дисквалификације: "Тужиће Милана Милошевића!"

Миљана Кулић, рано јутрос дисквалификована је из Елите, а сада се огласила њена мајка Марија Кулић и открила због чега је избачена.

Миљану Кулић ће Пинк ТВ да тужи и мора да плати казну од 50.000 евра. О овим актуелним дешавањима огласила се и Марија Кулић која каже да подржава неке Миљанине одлуке.

Иако се причало како је дисквалификована због Уроша Станића, сада се спекулише да је "главни кривац" водитељ Милан Милошевић.

- Миљана ускоро стиже у Ниш. Послала сам такси по њу. Јутрос је дисквалификована из Елите након инсистирања Милана Милошевића да се избаци из Бијеле куће. Рекао је како му стоји иза леђа, а уопште није било тако. У неколико наврата ју је вријеђао, па се након тога извињавао у пушионици гдје је од ње тражио цигарете и вадио се на нервозу.

Миљана Кулић

Сцена

Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк

- Миљана сваки пут пређе преко свега, а ништа се не промијени. Молила сам да не улази више у ријалити, није ме послушала, али мислим да је сада схватила неке ствари. Одлучила је да Милошевића гони приватном тужбом и подржавам је у томе - открила је Маријаза "Ало".

Подсјетимо, у касне сате, на адресу Бијеле куће, стигло је званично саопштење да ће Миљана сносити казну због свог недоличног понашања које је против правила ријалитија.

Подијели:

Тагови:

Marija Kulić

Миљана Кулић

elita

scena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

Сцена

Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

3 ч

0
Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк

Сцена

Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк

5 ч

0
"Због тебе сам испала будала пред камерама" Мина кости бијесна на Каспера

Сцена

"Због тебе сам испала будала пред камерама" Мина кости бијесна на Каспера

5 ч

0
Карлеуша се огласила поводом напада на Ану Бекуту

Сцена

Карлеуша се огласила поводом напада на Ану Бекуту

1 д

0

Више из рубрике

Умрла тајна кћерка Фредија Меркјурија: Прошлог љета се тек сазнало да Биби постоји

Сцена

Умрла тајна кћерка Фредија Меркјурија: Прошлог љета се тек сазнало да Биби постоји

2 ч

0
Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

Сцена

Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

3 ч

0
Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

Сцена

Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

3 ч

0
Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту

Сцена

Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Бојић: Значајна подршка Владе Српске коју Лакташи заслужују

12

54

Станивуковић у Службеном гласнику БиХ објавио одлуку о наплати паркинга: Да ли је примјењива?

12

27

Саво Минић на конференцији за новинаре

12

20

Потврђена оптужница против Амира Пашића Фаће због насиља

12

15

Саво Минић враћа мандат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner