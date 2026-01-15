Logo
Large banner

Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

Извор:

Телеграф

15.01.2026

10:03

Коментари:

0
Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

Чувена домаћа пјевачица Ана Бекута (66) постала је пензионерка у 64. години.

Међутим, поред националне пензије, Ана има и инострану и то тако што је у Аустрији себи уплаћивала доприносе, као истакнути естрадни умјетник.

Пјевачица је прву пензију добила у марту 2023. године.

Ана Бекута концерт

Србија

Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

- Имам двије пензије, једну аустријску и једну нашу - рекла је Бекута једном приликом, нагласивши да је пензионерка само на папиру.

- Пјеваћу док сам жива, о пензији не размишљам - рекла је Ана.

- То ми је рекла моја астрологица, нема шансе да одем у пензију, каже: "Ти и пензија, ма нема шансе." Мени нема пензије, радићемо ово док смо живи - објаснила је Бекута за Гранд.

У емисији "Звезде Гранда", Марија Шерифовић је открила да и је њена мајка Верица, такође, на исти начин остварила примања са обе стране.

Бекута нападнута у Чачку

Ану је 13. јануара група грађана засула грудвама док је пјевала дочек Српске нове године на Тргу у Чачку.

david

Сцена

Да ли да бринемо да ћемо остати без главе? Огласио се Ђорђе Давид након концерта Ане Бекуте

Мања група појединаца из публике изазвала је пјевачицину реакцију и дјелимични прекид концерта, пошто су Ану и њене музичаре гађали грудвама.

Иако је наступ протекао уз буку пиштаљки, звиждука и вувузела, ситуација је ескалирала у тренутку када су из правца окупљених према пјевачици бачене грудве.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Ана Бекута

Пензија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту

Сцена

Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту

1 ч

0
"Имате ли мајке?" Инцидент на концерту Ане Бекуте, гађали је грудвама, она сишла с бине

Србија

"Имате ли мајке?" Инцидент на концерту Ане Бекуте, гађали је грудвама, она сишла с бине

1 д

2
Карлеуша се огласила поводом напада на Ану Бекуту

Сцена

Карлеуша се огласила поводом напада на Ану Бекуту

23 ч

0
Нове промјене у жирију ''Звезда Гранда'': Сви су у шоку гледали у ову пјевачицу

Сцена

Нове промјене у жирију ''Звезда Гранда'': Сви су у шоку гледали у ову пјевачицу

3 мј

0

Више из рубрике

Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

Сцена

Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

40 мин

0
Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту

Сцена

Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту

1 ч

0
Саша Поповић био је кум водитељки: Промијенио јој је живот, мало ко зна шта је учинио за њу

Сцена

Саша Поповић био је кум водитељки: Промијенио јој је живот, мало ко зна шта је учинио за њу

1 ч

0
Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк

Сцена

Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

10

03

Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

09

59

Тежак судар аутобуса "Ласта" и пежоа: Погинуо возач, седморо повријеђених

09

58

Туга: Изненада умро Анте Гргуревић (51)

09

55

Разматра се онлајн настава? Огласио се министар просвјете

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner