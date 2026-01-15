Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

Извор:
Чувена домаћа пјевачица Ана Бекута (66) постала је пензионерка у 64. години.
Међутим, поред националне пензије, Ана има и инострану и то тако што је у Аустрији себи уплаћивала доприносе, као истакнути естрадни умјетник.
Пјевачица је прву пензију добила у марту 2023. године.
- Имам двије пензије, једну аустријску и једну нашу - рекла је Бекута једном приликом, нагласивши да је пензионерка само на папиру.
- Пјеваћу док сам жива, о пензији не размишљам - рекла је Ана.
- То ми је рекла моја астрологица, нема шансе да одем у пензију, каже: "Ти и пензија, ма нема шансе." Мени нема пензије, радићемо ово док смо живи - објаснила је Бекута за Гранд.
У емисији "Звезде Гранда", Марија Шерифовић је открила да и је њена мајка Верица, такође, на исти начин остварила примања са обе стране.
Ану је 13. јануара група грађана засула грудвама док је пјевала дочек Српске нове године на Тргу у Чачку.
Мања група појединаца из публике изазвала је пјевачицину реакцију и дјелимични прекид концерта, пошто су Ану и њене музичаре гађали грудвама.
Иако је наступ протекао уз буку пиштаљки, звиждука и вувузела, ситуација је ескалирала у тренутку када су из правца окупљених према пјевачици бачене грудве.
(Телеграф)
