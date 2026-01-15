Logo
Супруга глумца оптуженог за злостављање д‌јеце: Уз њега сам

15.01.2026

11:50

Амерички глумац Тимоти Бусфилд у подкасту "Hey Dude"
Фото: Printscreen/Youtube/Hey Dude

Мелиса Гилберт обећала је да ће стати уз свог супруга Тимотија Басфилда након што се у уторак предао полицији због оптужби за сексуално злостављање д‌јеце.

Басфилд се предао полицији 13. јануара, четири дана након што је Полицијска управа Албукеркија издала налог за његово хапшење, због навода да је наводно учествовао у незаконитом сексуалном понашању са 11-годишњим близанцима на сету серије “The Cleaning Lady”. Он је те оптужбе увијек порицао.

Док је тренутно у притвору и чека одлуку тужиоца о томе да ли ће бити задржан до суђења, његова супруга, глумица из серије “Little House on the Prairie”, Мелиса Гилберт, огласила се саопштењем поводом његовог хапшења.

Преко своје представнице, Гилбертова је потврдила да ће “испоштовати захтјев Тимових адвоката да се не оглашава јавно док траје правни поступак”.

Ипак, и даље ће стајати уз супруга и пружати подршку широј породици, наводи се у изјави:

“Док пролазе кроз ово, њен фокус је на пружању подршке и бризи о њиховој веома великој породици.”

“Мелиса стоји уз свог супруга и подржава га, а јавности ће се обратити у одговарајуће вријеме. Молимо да се поштује њихова приватност.”

