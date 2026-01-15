Logo
Бањалука: Ухапшено осам лица због дроге

15.01.2026

11:25

Коментари:

0
Фото: АТВ

Осам лица ухапшено је на подручју у надлежности Полицијске управе Бањалука због посједовања и конзумирања дроге.

Лице Б. Г. из Прњавора ухапшено је након што је у претресу два возила и породичне куће коју користи пронађена одређена количина марихуане и ручна бомба "М50 П3".

Ухапшена су и лица из Бањалуке С. К, Б. Ч, М. Г. и М. Т, те А. Т. из Градишке.

Код лица С. К, Б. Ч, М. Т. и А. Т. пронађена је одређена количина марихуане, а код М. Г. таблета екстази.

Лице из Добоја А. Б. ухапшено је након што је на јавном мјесту конзумирало џоинт.

Ухапшен је и возач из Лакташа В. Ј. који је приликом контроле одбио да се подвргне испитивању на присуство дрога у организму.

О свему је обавијештен дежурни судија Одјељења за прекршаје Основног суда у Бањалуци.

