Бањалука: Ухапшено осам лица због дроге

Осам лица ухапшено је на подручју у надлежности Полицијске управе Бањалука због посједовања и конзумирања дроге.
Лице Б. Г. из Прњавора ухапшено је након што је у претресу два возила и породичне куће коју користи пронађена одређена количина марихуане и ручна бомба "М50 П3".
Ухапшена су и лица из Бањалуке С. К, Б. Ч, М. Г. и М. Т, те А. Т. из Градишке.
Код лица С. К, Б. Ч, М. Т. и А. Т. пронађена је одређена количина марихуане, а код М. Г. таблета екстази.
Лице из Добоја А. Б. ухапшено је након што је на јавном мјесту конзумирало џоинт.
Ухапшен је и возач из Лакташа В. Ј. који је приликом контроле одбио да се подвргне испитивању на присуство дрога у организму.
О свему је обавијештен дежурни судија Одјељења за прекршаје Основног суда у Бањалуци.
