Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Извор:
Телеграф
25.02.2026
18:39
Коментари:0
Језив злочин догодио се у једном стану у њемачком ду Траунштајну у уторак поподне. Мајка (41) је наводно убила своју ћерку (4). Око 15.35 један свједок је пронашао беживотно тијело дјетета у стану у центру града и одмах обавијестио хитне службе. Када су полиција и љекари стигли, затекли су потресан призор.
Према писању листа Билд, 41-годишња жена пронађена је без свијести на степеништу. Наводно је пала низ степенице.
Фудбал
Слога ућуткала Грбавицу и дошла на праг полуфинала Купа
Полицајци су мртво дијете пронашли спрат изнад. Поред четворогодишње дјевојчице лежао је дугачак нож. На њеном тијелу уочене су убодне ране.
Жена је са лакшим повредама превезена у болницу. У почетку ју је чувала полиција. Према наводима љекара, њено стање је стабилно. За сада нема назнака да су умијешане друге особе.
Криминалистичка полиција и јавно тужилаштво у Траунштајну (Баварска) преузели су истрагу у уторак.
"Тренутно постоје снажне индиције да је 41-годишња њемачка држављанка 24. фебруара свом дјетету нанијела смртоносне повреде, а потом повриједила саму себе", рекао је портпарол полиције. О оцу и другим рођацима преминулог дјетета брине тим за кризне интервенције.
Регион
Осуђен насилник за брутално пребијање Српкиње (22): Иживљавао се над њом док је лежала без свијести
Овај догађај представља огроман терет не само за породицу већ и за припаднике хитних служби. Баварски Црвени крст је, на упит Билда, саопштио да је ријеч о изузетно стресној интервенцији: "Оваква интервенција је апсолутни изузетак чак и за наше најискусније спасиоце. Многи, срећом, никада у цијелој каријери не доживе нешто слично", рекао је портпарол.
"Наши спасиоци су такође људи и оваква искуства их погађају. Интервенција је обављена крајње професионално, али доживљај оставља траг, изазива тугу и потресеност. Зато смо свим припадницима хитних служби понудили подршку у оквиру нашег програма психосоцијалне хитне помоћи, како би дугорочно могли да обраде оно што се догодило."
Тачне околности инцидента још нису познате. Истрага је у току.
Сцена
Испливао снимак који нигдје није емитован: Урош и Бора приснији него икада
На захтјев јавног тужилаштва, Окружни суд у Траунштајну издао је налог за притвор осумњичене. Окривљена се тренутно налази у психијатријској болници.
Најновије
Најчитаније
20
35
20
23
20
09
20
08
19
58
Тренутно на програму