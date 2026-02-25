Logo
Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

Извор:

Танјуг

25.02.2026

18:09


Фото: Pixabay

Министар социјалних права и потрошње Шпаније Пабло Бустиндуј најавио је данас, 25. фебруара да ће та земља забранити продају енергетских пића млађима од 16 година, као и млађима од 18 уколико је ријеч о напицима са више од 32 милиграма кофеина на 100 милилитара, због штетних посљедица по здравље младих.

Бустиндуј је, како преноси ЕФЕ, навео да су енергетска пића "постала пријетња здрављу младих", истичући да њихова прекомјерна конзумација доводи до поремећаја сна, промјена у понашању и кардиоваскуларних обољења.

Поплаве у Бразилу

Свијет

Расте број жртава ужасних поплава: Десетине људи нестало

Према његовим ријечима, забрана ће бити проширена и на млађе од 18 година када је ријеч о пићима са више од 32 милиграма кофеина на 100 милилитара.

"Донијећемо ову регулативу најефикаснијим правним инструментом како би ступила на снагу у најкраћем могућем року", рекао је Бустиндуј, без прецизирања датума почетка примјене.

Шпански министар је оцијенио и да је ријеч о мјери која "ужива широку друштвену подршку", позивајући се на податке Шпанске агенције за безбједност хране и исхрану (АЕСАН), према којима девет од десет грађана Шпаније подржава забрану, истичући да подршка међу младима од 18 до 35 година износи 88,3 одсто.

Истраживање показује да око 25 одсто испитаника конзумира енергетска пића, у просјеку два пута недјељно, док готово половина оних који их пију конзумира најмање једно дневно, а 47 одсто их редовно мијеша са алкохолом.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

Нова регулатива надовезаће се на већ постојећу забрану продаје енергетских пића у школама широм Шпаније, коју је раније покренуло Министарство потрошње.

У извјештају АЕСАН-а из 2021. године наводи се да прекомјерни унос кофеина може да изазове нежељене ефекте, укључујући поремећаје сна, психолошке посљедице, промјене у понашању и кардиоваскуларне сметње.

Тагови :

Шпанија

energetsko piće

