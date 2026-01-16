Непријатан призор поред пута: У шуми пронађено тијело

Извор:
Телеграф
16.01.2026
16:57
Тијело за сада непознате особе пронађено је у шуми код пута за Малу Иванчу.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, тијело је уочено у шуми преко пута броја 65у Улици пут за Малу Иванчу у Рипњу. Одмах су алармиране надлежне службе.
На лице мјеста пристигла је Хитна помоћ, која је могла само да констатује смрт, као и полиција.
За сада није познат пол, нити идентитет особе која је пронађена, а такође се не зна да ли је ријеч о природној смрти, несрећном случају или је у питању кривично дјело.
