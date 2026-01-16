Logo
Непријатан призор поред пута: У шуми пронађено тијело

Телеграф

16.01.2026

16:57

Фото: Танјуг/АП

Тијело за сада непознате особе пронађено је у шуми код пута за Малу Иванчу.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, тијело је уочено у шуми преко пута броја 65у Улици пут за Малу Иванчу у Рипњу. Одмах су алармиране надлежне службе.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор

На лице мјеста пристигла је Хитна помоћ, која је могла само да констатује смрт, као и полиција.

За сада није познат пол, нити идентитет особе која је пронађена, а такође се не зна да ли је ријеч о природној смрти, несрећном случају или је у питању кривично дјело.

пронађено тијело

