Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

Извор:
Телеграф
16.01.2026
15:28
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је истрагу против Вука Митића (39) због постојања основа сумње да је 21. октобра 2025. године око четири часа покушао да лиши живота бившу ванбрачну партнерку, коју је претходно злостављао и са којом има заједничко малољетно дијете.
Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дјело Тешко убиство у покушају.
На саслушању пред поступајућим јавним тужиоцем Вук Митић се бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану.
Осумњичени се већ налази у притвору поводом другог поступка који се води против њега.
Постоје основи сумње да је Вук Митић 20. октобра 2025. године око 23.30 часова дошао до куће у којој је боравила оштећена са заједничким малољетним дјететом и дјететом своје куме, па док су дјеца спавала, он је у кућу ушао насилним путем кроз балконска врата, држаћи пиштољ у руци.
Тада је рекао оштећеној "да ће је убити, да ће јој просути мозак", све вријеме држећи пиштољ на њеном потиљку, па ју је чупао за косу док је она молила да то не ради и покушавала да га смири.
Након тога је Вук Митић извадио метке из пиштоља и захтјевао од оштећене да откључа мобили телефон, држећи кухињски нож у руци и пријетећи јој да ће јој одсјећи прст, а након тога је од оштећене, пријетећи јој ножем, захтјевао да имају сексуални однос, а потом и да легну поред заједничког малољетног дјетета.
Када је оштећена тражила да попије воду, он јој није дозволио, већ је почео насилно да јє гура и поново пријети да ће је убити. Након тога је оштећену одвео у купатило и угурао у туш кабину, па је почео да је сијече ножем у предјелу врата и лијевог образа, а затим и да је убада у предјелу врата и браде. Она је за то вријеме плакала и молила га да престане, а осумњичени је од ње захтјевао да ћути, настављајући да изговара пријетње.
Када је Вук Митић чуо малољетно дијете, изашао је из купатила и затворио је врата, па је оштећена извадила нож из свог врата који је ту остао од посљедњег убода, бацила је нож на под, попела се на ВЦ шољу и искочила кроз прозор на купатилу, а потом је побјегла.
