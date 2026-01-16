Logo
Large banner

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

Извор:

Телеграф

16.01.2026

15:28

Коментари:

0
Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат
Фото: Танјуг

Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је истрагу против Вука Митића (39) због постојања основа сумње да је 21. октобра 2025. године око четири часа покушао да лиши живота бившу ванбрачну партнерку, коју је претходно злостављао и са којом има заједничко малољетно дијете.

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дјело Тешко убиство у покушају.

илу-спавање-10102025

Здравље

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

На саслушању пред поступајућим јавним тужиоцем Вук Митић се бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану.

Осумњичени се већ налази у притвору поводом другог поступка који се води против њега.

Постоје основи сумње да је Вук Митић 20. октобра 2025. године око 23.30 часова дошао до куће у којој је боравила оштећена са заједничким малољетним дјететом и дјететом своје куме, па док су дјеца спавала, он је у кућу ушао насилним путем кроз балконска врата, држаћи пиштољ у руци.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Привржени даљем јачању Српске

Тада је рекао оштећеној "да ће је убити, да ће јој просути мозак", све вријеме држећи пиштољ на њеном потиљку, па ју је чупао за косу док је она молила да то не ради и покушавала да га смири.

Након тога је Вук Митић извадио метке из пиштоља и захтјевао од оштећене да откључа мобили телефон, држећи кухињски нож у руци и пријетећи јој да ће јој одсјећи прст, а након тога је од оштећене, пријетећи јој ножем, захтјевао да имају сексуални однос, а потом и да легну поред заједничког малољетног дјетета.

Када је оштећена тражила да попије воду, он јој није дозволио, већ је почео насилно да јє гура и поново пријети да ће је убити. Након тога је оштећену одвео у купатило и угурао у туш кабину, па је почео да је сијече ножем у предјелу врата и лијевог образа, а затим и да је убада у предјелу врата и браде. Она је за то вријеме плакала и молила га да престане, а осумњичени је од ње захтјевао да ћути, настављајући да изговара пријетње.

НСРС-илустрација-21082025

Република Српска

Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

Када је Вук Митић чуо малољетно дијете, изашао је из купатила и затворио је врата, па је оштећена извадила нож из свог врата који је ту остао од посљедњег убода, бацила је нож на под, попела се на ВЦ шољу и искочила кроз прозор на купатилу, а потом је побјегла.

Подијели:

Тагови:

Насиље

zlostavljanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ноге су вам увијек хладне? Испробајте четири природна рјешења за лошу циркулацију

Савјети

Ноге су вам увијек хладне? Испробајте четири природна рјешења за лошу циркулацију

31 мин

0
Ова 4 знака од сутра улећу у златну зону, паре стижу са свих страна

Занимљивости

Ова 4 знака од сутра улећу у златну зону, паре стижу са свих страна

32 мин

0
Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

Хроника

Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

39 мин

0
Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио

Свијет

Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио

46 мин

0

Више из рубрике

Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

Хроника

Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

39 мин

0
Погледајте у каквом стању је возило након несреће код Маглаја у којој је погинула једна особа

Хроника

Погледајте у каквом стању је возило након несреће код Маглаја у којој је погинула једна особа

1 ч

0
Таксиста затечен у језивом стању! Кости лица му смрскане, полиција покренула потјеру за нападачем!

Хроника

Таксиста затечен у језивом стању! Кости лица му смрскане, полиција покренула потјеру за нападачем!

1 ч

0
Мркви и Ћапину шест година затвора, одузима им се три милиона КМ

Хроника

Мркви и Ћапину шест година затвора, одузима им се три милиона КМ

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

15

28

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

15

25

Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

15

18

Минић: Привржени даљем јачању Српске

15

18

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner