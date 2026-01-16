Трамп: Могуће царине земљама које су против преузимања Гренланда

Извор:
СРНА
16.01.2026
17:09
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да би могао да уведе царине земљама које не прихватају план САД за аквизицију Гренланда.
"Можда ћу увести царине земљама ако се не сложе у вези са Гренландом, јер нам је Гренланд потребан за националну безбједност", рекао је Трамп током округлог стола о руралним подручјима.
Сцена
Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама
Он је додао да Америци нису потребне само одбрамбене већ и офанзивне способности.
"Потребна нам је одбрана, а потребна нам је и офанзива", рекао је Трамп.
Најновије
Најчитаније
18
30
18
18
18
16
18
04
18
02
Тренутно на програму