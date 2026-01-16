Logo
Large banner

Трамп: Могуће царине земљама које су против преузимања Гренланда

Извор:

СРНА

16.01.2026

17:09

Коментари:

0
Трамп: Могуће царине земљама које су против преузимања Гренланда
Фото: Tanjug/AP/Ryan Sun

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да би могао да уведе царине земљама које не прихватају план САД за аквизицију Гренланда.

"Можда ћу увести царине земљама ако се не сложе у вези са Гренландом, јер нам је Гренланд потребан за националну безбједност", рекао је Трамп током округлог стола о руралним подручјима.

andjela ignjatovic breskvica

Сцена

Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

Он је додао да Америци нису потребне само одбрамбене већ и офанзивне способности.

"Потребна нам је одбрана, а потребна нам је и офанзива", рекао је Трамп.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

Сцена

Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

1 ч

0
"Тихи убица" међу младима: Многи и не знају да пате од ове болести

Здравље

"Тихи убица" међу младима: Многи и не знају да пате од ове болести

1 ч

0
Непријатан призор поред пута: У шуми пронађено тијело

Хроника

Непријатан призор поред пута: У шуми пронађено тијело

1 ч

0
Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор

Свијет

Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор

1 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор

Свијет

Захарова: Зашто краде Зеленски, а Тимошенко ће у затвор

1 ч

0
Главобоља

Свијет

У овој земљи мамурлук може бити разлог за боловање

1 ч

0
У разорним поплавама више од 100 страдалих: Најављени нови есктремни временски услови

Свијет

У разорним поплавама више од 100 страдалих: Најављени нови есктремни временски услови

2 ч

0
Кубанци затражили ослобађање Николаса Мадура

Свијет

Кубанци затражили ослобађање Николаса Мадура

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

30

Корисници широм свијета пријављују проблем са Икс-ом

18

18

Како спријечити зимско опадање косе?

18

16

За пливање за Часни крст у Сави пријавиљено око 50 такмичара

18

04

Пронађено тијело Милице: Изашла из комшијине куће и нестала без трага

18

02

Упозорење због наглог топљења снијега: Могуће поплаве

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner